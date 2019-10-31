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21:49 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Торпедо» со счетом 1:0 обыграли калининградскую «Балтику» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Гол на 53-й минуте встречи забил Иван Сергеев. 27 октября команды провели матч 20-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:1.

«Балтика» не может обыграть «Торпедо» на протяжении пяти очных матчей во всех турнирах (три поражения и две ничьи). Калининградский клуб прервал беспроигрышную серию из 16 матчей во всех турнирах, в последний раз до этого команда проигрывала 3 августа (в матче Олимп — ФНЛ «СКА-Хабаровску» со счетом 0:2).

В четвертьфинале турнира «Торпедо» встретится с подмосковными «Химками», которые ранее в четверг победили на выезде «Оренбург» (2:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

Проведение матчей четвертьфинала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный), столичный ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

В турнирной таблице первенства Олимп — ФНЛ «Торпедо» располагается на первом месте, набрав 47 очков после 20 матчей. «Балтика» идет пятой, имея в активе 33 очка после 20 встреч.

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Торпедо М
1:0
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Кубок России, 1/8 финала31.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, 2100 зрителей
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичЕвгений Калешин
Голы
Иван Сергеев54′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
1Евгений Латышонок
4Александр Елисеев
2Наилсон
16Максим Шоркин
26Артем Мещанинов
90′
44Артем Самсонов
27Иван Маклаков
47Сергей Божин
66′
7Никита Глушков
49Роман Шишкин
41′
10Ильнур Альшин
90+2′
24Андрей Лях
18Младен Кашчелан
54′
33Иван Сергеев
19Алихан Шаваев
50′
7Александр Рязанцев
90′
38Ян Казаев
86′
6Сергей Шустиков
33Аллеф
10Игорь Лебеденко
86′
3Максим Плопа
48′70′
27Олег Калугин
44Максим Тишкин
73Максим Максимов
46′
77Илья Самошников
87′
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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