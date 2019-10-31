«Торпедо» обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

Гол на 53-й минуте встречи забил Иван Сергеев. 27 октября команды провели матч 20-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:1.
«Балтика» не может обыграть «Торпедо» на протяжении пяти очных матчей во всех турнирах (три поражения и две ничьи). Калининградский клуб прервал беспроигрышную серию из 16 матчей во всех турнирах, в последний раз до этого команда проигрывала 3 августа (в матче Олимп — ФНЛ «СКА-Хабаровску» со счетом 0:2).
В четвертьфинале турнира «Торпедо» встретится с подмосковными «Химками», которые ранее в четверг победили на выезде «Оренбург» (2:1).
Проведение матчей четвертьфинала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный), столичный ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
В турнирной таблице первенства Олимп — ФНЛ «Торпедо» располагается на первом месте, набрав 47 очков после 20 матчей. «Балтика» идет пятой, имея в активе 33 очка после 20 встреч.