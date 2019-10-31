«Торпедо» обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол на 53-й минуте встречи забил Иван Сергеев. 27 октября команды провели матч 20-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:1.

«Балтика» не может обыграть «Торпедо» на протяжении пяти очных матчей во всех турнирах (три поражения и две ничьи). Калининградский клуб прервал беспроигрышную серию из 16 матчей во всех турнирах, в последний раз до этого команда проигрывала 3 августа (в матче Олимп — ФНЛ «СКА-Хабаровску» со счетом 0:2).

В четвертьфинале турнира «Торпедо» встретится с подмосковными «Химками», которые ранее в четверг победили на выезде «Оренбург» (2:1).

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Проведение матчей четвертьфинала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный), столичный ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».