Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки"
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями и эмоциями после матча ½ финала Олимп Кубка России против «Зенита» (1:2).
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями и эмоциями после матча ½ финала Олимп Кубка России против «Зенита» (1:2).
— Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может…
Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после не засчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.
— Как оцените этот сезон?
— Плохо оцениваю. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо. (Виталий Айрапетов).
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Артем Дзюба
|24′
|Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)
|45+1′
|Далер Кузяев(Филипе Силва Малком)
|45+3′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|18
|Юрий Жирков
|39
|Павел Маслов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Айртон
74′
|44
|Ярослав Ракицкий
27′
|2
|Самюэль Жиго
90+1′
|8
|Филипе Силва Малком
|14
|Георгий Джикия
80′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Вильмар Барриос
17′
|77
|Александр Соболев
39′
|15
|Вячеслав Караваев
76′
|33
|Алекс Крал
|4
|Йордан Осорио
|56
|Илья Гапонов
24′53′
|3
|Дуглас Сантос
2′62′
|92
|Николай Рассказов
|27
|Магомед Оздоев
89′
|54
|Наиль Умяров
70′
|14
|Далер Кузяев
80′90′
|8
|Гус Тил
|91
|Алексей Сутормин
|23
|Джордан Ларссон
87′
|7
|Сердар Азмун
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|11
|Себастьян Дриусси
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)