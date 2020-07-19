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22:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки"

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями и эмоциями после матча ½ финала Олимп Кубка России против «Зенита» (1:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

— Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может…

Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после не засчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.

— Как оцените этот сезон?

— Плохо оцениваю. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо. (Виталий Айрапетов).

Зенит
2:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/2 финала19.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 7548 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Артем Дзюба24′
Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)45+1′
Далер Кузяев(Филипе Силва Малком)45+3′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
18Юрий Жирков
39Павел Маслов
6Бранислав Иванович
6Айртон
74′
44Ярослав Ракицкий
27′
2Самюэль Жиго
90+1′
8Филипе Силва Малком
14Георгий Джикия
80′
22Артем Дзюба
10Зелимхан Бакаев
5Вильмар Барриос
17′
77Александр Соболев
39′
15Вячеслав Караваев
76′
33Алекс Крал
4Йордан Осорио
56Илья Гапонов
24′53′
3Дуглас Сантос
2′62′
92Николай Рассказов
27Магомед Оздоев
89′
54Наиль Умяров
70′
14Далер Кузяев
80′90′
8Гус Тил
91Алексей Сутормин
23Джордан Ларссон
87′
7Сердар Азмун
89′
9Резиуан Мирзов
11Себастьян Дриусси
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
14Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
15Фолы10
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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