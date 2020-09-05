«Спартак» обсудит с «Родиной» возможность проведения игры Кубка России на «Открытие-Арене»

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России. По ее итогам в одну группу попали московские «Спартак» и «Родина», а также красноярский «Енисей». «Родина» и «Енисей» принимают своих соперников на стадионах «Янтарь» в Москве и «Центральный» в Красноярске соответственно. Генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов сообщил ТАСС, что матч со «Спартаком» может пройти на его стадионе, если клубы договорятся об условиях аренды «Открытие-Арены».

«Спартак» рассматривает такую возможность, — сказал Газизов. — Будем решать с руководством «Родины». Если договоримся, это будет хорошим вариантом не только для «Спартака», но и для «Родины». Думаю, решение будет принято в ближайшее время.

Кубок России впервые проводится в таком формате в сезоне-2020/21; согласно нему вместо стадии 1/32 и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждую из них попали по одной команде от Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ПФЛ; групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча сыграют на выезде, клубы ФНЛ — один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ — оба матча дома.