Старый турнир в новом формате: клубы вступают в борьбу за Кубок России

Источник: РИА "Новости"

Ранее Российский футбольный союз (РФС) решил изменить формат Кубка России с сезона-2020/21. Была введена новая система элитного группового раунда вместо 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе в борьбу вступят клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), команды разделятся на 10 групп по три команды. В группы войдут по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу.

От РПЛ на этом этапе примут участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона: «Спартак», «Урал», «Тамбов», «Ахмат», «Сочи», «Рубин», «Уфа», «Химки», «Ротор» и «Арсенал». Команда из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сыграет оба матча дома, клуб из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проведет по матчу дома и на выезде, а команда РПЛ сыграет обе встречи в гостях. Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубках. Следующие после группового этапа стадии состоят из одного матча в формате плей-офф.

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В преддверии старта группового этапа представители РФС и лиг приняли участие в пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», где презентовали нововведения турнира и поделились ожиданиями от предстоящих матчей. Помимо смены формулы проведения турнира, Кубок России претерпел ребрендинг, а призовой фонд был значительно увеличен. Теперь обладатель трофея будет получать 20 миллионов рублей, также на разных стадиях клубам полагаются различные денежные бонусы.

Главное, что мы сделали первый шаг — ушли от классической формы. Да, мы любим консерватизм, но в этом году мы решились на эксперименты. Благодарен руководителям клубов, потому что не все соглашались на это. Все новое, как всегда, приживается тяжело. Я считаю, что это правильное решение. Не буду говорить, что в таком формате мы будем играть ближайшие годы. Мы посмотрим, как примут это клубы. Хотелось бы, чтобы игр группового этапа стало больше. Внимательно посмотрим, как пройдет новый розыгрыш. Александр Алаев генеральный секретарь РФС

Очень ровные группы

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По результатам жеребьевки московский «Спартак», являющийся одним из фаворитов Кубка России, попал в группу с красноярским «Енисеем» и столичной «Родиной». «Красно-белые», не выигравшие этот трофей с 2003 года, начнут турнир с матча против «Родины», который пройдет 16 сентября на стадионе «Спартака».

Вызывает интерес и группа, в которой сыграют грозненский «Ахмат», ярославский «Шинник» и ногинское «Знамя». В клубе из Подмосковья собрался состав из бывших футболистов сборной России: Александр Самедов, Роман Павлюченко, Александр Шешуков, Ренат Янбаев, Роман Шишкин. «Знамя» может дать бой более статусным соперникам.

Помимо матча с иркутским «Зенитом» «Химки» ждет встреча с «Нижним Новгородом». Подмосковная команда крайне неуверенно стартовала в новом сезоне РПЛ, и возможная неудача в предстоящем матче Кубка России может привести к серьезным изменениям в клубе.

В целом глава РПЛ Сергей Прядкин, президент ФНЛ Игорь Ефремов и руководитель ПФЛ Андрей Соколов остались довольны итогами жеребьевки и отметили, что группы получились очень ровными.