Четыре арбитра матчей Кубка России по футболу заменены из-за заражения коронавирусом
ТАСС, 19 октября. Главный арбитр матча третьего тура Бетсити — Кубка России «Текстильщик» (Иваново) — «Арсенал» (Тула) Антон Фролов не сможет обслужить встречу
ТАСС, 19 октября. Главный арбитр матча третьего тура Бетсити — Кубка России «Текстильщик» (Иваново) — «Арсенал» (Тула) Антон Фролов не сможет обслужить встречу
Его заменит Евгений Куликов. Все матчи третьего тура запланированы на 21 октября.
Помимо Фролова были заменены три ассистента арбитров. На матче «Чертаново» (Москва) — «Уфа» вместо Андрея Филипкина будет работать Вячеслав Бочков, на матче «Нижний Новгород» — «Химки» (Московская область) Руслана Шекемова заменит Сергей Архипов, в матче «Оренбург» — «Сочи» вместо Андрея Кужелева ассистентом выступит Федор Валявин.
Также в связи с предписаниями местных органов Роспотребнадзора по просьбе клубов было изменено время начало двух встреч кубка. Встреча брянского «Динамо» и «Тамбова» начнется в 16:00 мск, а матч московского «Велеса» и екатеринбургского «Урала» — в 14:00 мск.