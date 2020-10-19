Четыре арбитра матчей Кубка России по футболу заменены из-за заражения коронавирусом

Помимо Фролова были заменены три ассистента арбитров. На матче «Чертаново» (Москва) — «Уфа» вместо Андрея Филипкина будет работать Вячеслав Бочков, на матче «Нижний Новгород» — «Химки» (Московская область) Руслана Шекемова заменит Сергей Архипов, в матче «Оренбург» — «Сочи» вместо Андрея Кужелева ассистентом выступит Федор Валявин.

Также в связи с предписаниями местных органов Роспотребнадзора по просьбе клубов было изменено время начало двух встреч кубка. Встреча брянского «Динамо» и «Тамбова» начнется в 16:00 мск, а матч московского «Велеса» и екатеринбургского «Урала» — в 14:00 мск.