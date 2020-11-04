Йевтич потерял сознание в матче со «СКА-Хабаровском». Футболист пришел в чувства, но его уносили с поля на носилках
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич был вынужден покинуть поле еще в первом тайме матча Кубка России против «СКА-Хабаровска».
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич был вынужден покинуть поле еще в первом тайме матча Кубка России против «СКА-Хабаровска».
На 22-й минуте встречи хавбек казанского клуба получил локтем в лицо от нападающего хабаровчан Владислава Брагина и упал на газон с разбитым носом, информирует
Футболиста заменил Дмитрий Тарасов, Йевтич покинул поле на носилках.