«Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Забитыми мячами отметились Пабло (27-я минута), Франсуа Камано (58) и Гжегож Крыховяк (82, с пенальти). Пабло и Камано забили свои первые голы за «Локомотив», причем для Пабло этот матч стал первым официальным в составе железнодорожников, он перешел в «Локомотив» этой зимой. Камано играет за красно-зеленых с лета 2020 года.