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19:25 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Пабло (27-я минута), Франсуа Камано (58) и Гжегож Крыховяк (82, с пенальти). Пабло и Камано забили свои первые голы за «Локомотив», причем для Пабло этот матч стал первым официальным в составе железнодорожников, он перешел в «Локомотив» этой зимой. Камано играет за красно-зеленых с лета 2020 года.

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«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.

Соперник «Локомотива» по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на 2—3 марта.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 1:0
Тамбов
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