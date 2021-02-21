«Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу.
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 3:0 в домашнем матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу.
Забитыми мячами отметились Пабло (27-я минута), Франсуа Камано (58) и Гжегож Крыховяк (82, с пенальти). Пабло и Камано забили свои первые голы за «Локомотив», причем для Пабло этот матч стал первым официальным в составе железнодорожников, он перешел в «Локомотив» этой зимой. Камано играет за
«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.
Соперник «Локомотива» по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на