«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в четвертьфинал Кубка России

На восьмой минуте с пенальти забил Иван Сергеев, также отличились Дмитрий Цыпченко (67-я минута), Егор Голенков (89) и Никита Чернов (90+3). На 19-й минуте за фол последней надежды с поля был удален защитник «Химок» Михаил Тихонов.
Перед началом матча температура воздуха составляла минус 11 градусов.
Соперник «Крыльев Советов» по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на 2—3 марта.
26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф — Российская премьер-лига (РПЛ). «Химки» 27 февраля примут «Уфу», «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с «Нижним Новгородом» в рамках 27-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Самарский клуб стал единственным представителем ФНЛ в четвертьфинале Кубка России.