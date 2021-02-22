«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в четвертьфинал Кубка России

На восьмой минуте с пенальти забил Иван Сергеев, также отличились Дмитрий Цыпченко (67-я минута), Егор Голенков (89) и Никита Чернов (90+3). На 19-й минуте за фол последней надежды с поля был удален защитник «Химок» Михаил Тихонов.

Перед началом матча температура воздуха составляла минус 11 градусов.

Соперник «Крыльев Советов» по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на 2—3 марта .