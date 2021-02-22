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16:40 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в четвертьфинал Кубка России

ХИМКИ /Московская область/, 22 февраля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над подмосковными «Химками» со счетом 4:0 в гостевом матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

На восьмой минуте с пенальти забил Иван Сергеев, также отличились Дмитрий Цыпченко (67-я минута), Егор Голенков (89) и Никита Чернов (90+3). На 19-й минуте за фол последней надежды с поля был удален защитник «Химок» Михаил Тихонов.

Перед началом матча температура воздуха составляла минус 11 градусов.

Соперник «Крыльев Советов» по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на 2—3 марта.

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф — Российская премьер-лига (РПЛ). «Химки» 27 февраля примут «Уфу», «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с «Нижним Новгородом» в рамках 27-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Самарский клуб стал единственным представителем ФНЛ в четвертьфинале Кубка России.

Химки
0:4
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
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