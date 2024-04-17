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01:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Пути РПЛ будет топ-финал! ЦСКА уже ждет «Зенит» или «Спартак»

Армейцы дважды обыграли «Балтику».

ЦСКА
БалтикаКубок России: результаты и календарь
В Пути РПЛ будет топ-финал! ЦСКА уже ждет «Зенит» или «Спартак» | Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье «Балтика» всех шокировала, забив аномальные семь мячей в Грозном. Однако из того состава на игру FONBET Кубка России с ЦСКА вышли только трое. Сергей Игнашевич объяснил такую существенную ротацию стратегией: на этой стадии ведь невозможно вылететь из турнира, а у команды полным ходом идет борьба за выживание. Добавить сюда тот факт, что первый матч в Калининграде со счетом 1:0 выиграли армейцы, и все расклады становились очевидны. При этом Владимир Федотов не сильно отошел от того состава, который выходил на игру с «Локомотивом». Парадоксально, но непривычнее всего смотрелось появление Чалова в старте, первое за месяц. Ну, а место в воротах занял Тороп: это еще не та стадия Кубка, когда пора вступать Акинфееву.

Удивительно, но полтайма на Песчанке вообще ничего не происходило. Если бы фанаты ЦСКА бойкотировали еще и кубковые матчи, то была бы совсем тоска. А так хоть можно было прочувствовать уже подзабытую атмосферу. Армейцам хватило двух минут, чтобы снять все вопросы в этой паре. А ключевым моментом стала случайность — «Балтике» откровенно не повезло: Гайич сделал скидку головой, и мяч попал в руку Осипову. Арбитр Бобровский долго прижимал наушник, а потом сам пошел к экрану. И все же решил, что рука защитника была отставлена недозволенным образом. Чалов с точки переиграл Бориско. Но главное то, что ЦСКА моментально добил соперника. Вторую голевую атаку также разогнал Чалов, а забил Файзуллаев, поймавший рикошет в штрафной.

В перерыве Федотов заменил Мусаева на Заболотного, и это выглядело как попытка приберечь основного нападающего. Мусаев здорово начал в ЦСКА, но матч против бывшей команды не получился запоминающимся. Игнашевич же на второй тайм выпустил трех новых футболистов, и появление Лисаковича, Малярова и Остойича взбодрило гостей. Никто уже не забивал себе голову «стратегиями», балтийцы просто играли в футбол, и у Торопа прибавилось работы. Что-то изменить хотя бы в этой встрече (не говоря уже о двухраундовом противостоянии) мог только гол «Балтики», но забитые мячи для калининградцев остаются большой проблемой. Матч с «Ахматом» — это исключение, только подтверждающее правило. В итоге ЦСКА уверенно прошел дальше, всухую выиграв оба матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действующий обладатель Кубка продвигается по Пути РПЛ, за два розыгрыша в новом формате армейцы не опускались в нижнюю сетку. Если говорить более глобально, то напрашиваются параллели с прошлым сезоном: тогда команда Федотова весной выдала впечатляющую серию, поднявшись в итоге на второе место в чемпионате и взяв Кубок. Сейчас армейцы не столь стабильны, но как раз пришел отличный момент, чтобы прибавить и повторить тот сценарий: в чемпионате можно взять как минимум бронзу. Ну, а в Кубке нас ждет топовое противостояние в финале Пути РПЛ. С кем сыграет ЦСКА — с «Зенитом» или со «Спартаком» — узнаем вечером в среду.

Олег Кошелев

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 2:0
Балтика
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