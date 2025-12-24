Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Койта признали автором лучшего гола Кубка России

Экс-футболист ЦСКА Койта признали автором лучшего гола Кубка России 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гол малийского экс-нападающего московского ЦСКА Секу Койта признан лучшим в Кубке России 2025 года, сообщается в Telegram-канале турнира.

Койта отметился голом в первом полуфинальном матче пути РПЛ против московского «Динамо». Тогда малиец принял мяч, следующим касанием обработал его, перебросив через себя, после чего в одно касание из-за пределов штрафной площади нанес удар с лету под перекладину.

Койта 26 лет. 20 августа он перешел из ЦСКА в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды. Его соглашение рассчитано до конца сезона и имеет обязательную опцию выкупа. В составе армейцев нападающий провел 42 матча, в которых забил пять мячей.