Койта признали автором лучшего гола Кубка России

Койта 26 лет. 20 августа он перешел из ЦСКА в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды. Его соглашение рассчитано до конца сезона и имеет обязательную опцию выкупа. В составе армейцев нападающий провел 42 матча, в которых забил пять мячей.