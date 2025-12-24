Койта признали автором лучшего гола Кубка России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гол малийского экс-нападающего московского ЦСКА Секу Койта признан лучшим в Кубке России 2025 года, сообщается в Telegram-канале турнира.
Койта отметился голом в первом полуфинальном матче пути РПЛ против московского «Динамо». Тогда малиец принял мяч, следующим касанием обработал его, перебросив через себя, после чего в одно касание из-за пределов штрафной площади нанес удар с лету под перекладину.
Койта 26 лет. 20 августа он перешел из ЦСКА в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды. Его соглашение рассчитано до конца сезона и имеет обязательную опцию выкупа. В составе армейцев нападающий провел 42 матча, в которых забил пять мячей.