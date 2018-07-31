«Факел» разожгут всем Воронежем
Главный футбольный клуб города хотят сделать «народным».
Главный футбольный клуб города хотят сделать «народным».
Как стало известно «Ъ», региональные власти готовят реформу административной структуры ФК «Факел», который представляет Воронежскую область в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Пост президента клуба спустя пять лет после назначения покидает Евгений Севергин, который является управляющим директором «ТНС энерго Воронеж». Спонсорство этой компании не помогло «Факелу» избежать финансовых проблем, на данный момент власти субъекта стараются закрыть около 100 млн руб. долгов ФК. Чтобы не допустить повторения подобной ситуации, руководством области принято решение о создании наблюдательного совета клуба, который в перспективе должен стать «народной командой». Ее бюджет в таком случае смогут пополнять не только титульные спонсоры, переговоры с которыми продолжаются, но и любой болельщик.
Вчера сразу несколько источников «Ъ» в региональной власти и клубе подтвердили, что заявление управляющего директора «ТНС энерго Воронеж» Евгения Севергина об уходе по собственному желанию с поста президента ФК «Факел» было удовлетворено в конце минувшей недели. Сам господин Севергин не ответил на звонки «Ъ». «Да, Евгений Михайлович ушел, спасибо ему за работу. Он поддерживал клуб как мог», — подтвердил «Ъ» спикер облдумы Владимир Нетесов, который на прошлой неделе принимал участие в совещании у главы региона Александра Гусева по вопросу участия «Факела» в сезоне ФНЛ 2018−2019 годов.
По итогам мероприятия
Напомним, в прошлом сезоне «Факел» занял последнее, 20-е, место в ФНЛ. Однако клуб остался в лиге по неспортивному принципу, так как
«Надо создавать народный, региональный клуб. Болельщики должны иметь возможность принимать участие в текущих вопросах развития клуба, начиная от подготовки местной молодежи и заканчивая основной командой.
Сейчас принимаются меры для оптимизации бюджета ФК, который должен быть обеспечен до конца сезона. И доходную его часть необходимо формировать не только из пожертвований спонсоров, но и собственного заработка клуба, бренд которого важно капитализировать. “Факел” — главный клуб области, другого такого просто нет и не было. Он не может быть транзитом для игроков или менеджеров, которые не ценят его историю. В перспективе на 50−60% команда должна формироваться из собственных воспитанников», — рассказал «Ъ» господин Нетесов. По его мнению, формируемый наблюдательный совет должен ставить задачи клубу, взаимодействуя напрямую с руководителями ФК.
«Народная команда подразумевает, что ее бюджет будут формировать не только титульные спонсоры, с тремя из которых переговоры сейчас ведутся. Любой болельщик или группа таковых может перечислить средства на счет “Факела”, который можно свободно разместить на сайте команды. При этом представитель болельщиков однозначно должен получить место в наблюдательном совете, чтобы контролировать распределение средств, видеть, сколько идет на детскую школу при клубе, сколько на молодежную команду и так далее», — считает спикер. Раскрывать конкретные компании, которые могут на постоянной основе оказывать поддержку «Факелу», господин Нетесов считает преждевременным до окончания переговоров. «Я против того, чтобы это были представители сфер, завязанных на бюджетных средствах, у нас в регионе достаточно успешных крупных компаний», — добавил он.
Источники «Ъ», близкие к руководству клуба, вчера не смогли предположить, какие компании подразумевал Владимир Нетесов. «Некоторое время назад среди потенциальных спонсоров рассматривались РЖД, россошанские “Минудобрения” и Росатом. Однако велись ли с ними переговоры, точно неизвестно», — пояснил один из собеседников «Ъ». В самих компаниях пока официально не подтверждают свое участие в развитии воронежского футбола. «Чтобы “Факелу” спокойно отыграть этот сезон в середине таблицы ФНЛ, ему нужен бюджет в 150−250 млн руб. Это минимум, которого требует в том числе география первенства (к примеру, перелеты на Урал или Дальний Восток), пока этих средств нет», — рассказал вчера источник в региональной власти.
Бывший главный тренер «Факела» Павел Гусев считает, что перед тем, как менять структуру клуба, властям необходимо определиться с составом участников совета и финансированием: «Создать наблюдательный совет — мысль правильная, только кто в него будет входить? Это должны быть компетентные люди. Ну и чтобы наблюдать, контролировать финансовые потоки, сначала их надо привлечь. Разумное финансирование должно быть не на бумаге, а в реальной жизни. При этом, зная возможности Воронежской области, я не сомневаюсь, что такое финансирование клубу можно обеспечить».
Андрей Цветков