«Факел» разожгут всем Воронежем

Вчера сразу несколько источников «Ъ» в региональной власти и клубе подтвердили, что заявление управляющего директора «ТНС энерго Воронеж» Евгения Севергина об уходе по собственному желанию с поста президента ФК «Факел» было удовлетворено в конце минувшей недели. Сам господин Севергин не ответил на звонки «Ъ». «Да, Евгений Михайлович ушел, спасибо ему за работу. Он поддерживал клуб как мог», — подтвердил «Ъ» спикер облдумы Владимир Нетесов, который на прошлой неделе принимал участие в совещании у главы региона Александра Гусева по вопросу участия «Факела» в сезоне ФНЛ 2018−2019 годов.



По итогам мероприятия пресс-служба облправительства сообщила, что его участники пришли к выводу о необходимости «делать акцент на качественном отборе игроков внутри клуба и подготовке молодых воронежских спортсменов». «Такая стратегия развития отвечает современным требованиям к спортклубам. Однако на сегодняшний день есть серьезная проблема — финансовая задолженность клуба, в том числе по заработной плате», — добавили в пресс-службе, отметив, что господин Гусев дал поручение врио руководителя регионального управления физической культуры и спорта Владимиру Кадурину «решить вопрос финансовой поддержки клуба для обеспечения текущей деятельности команды». По данным «Ъ», долги «Факела» составляют порядка 100 млн руб. и мешают в том числе дальнейшему укомплектованию команды. «Нужна смета затрат, которая позволит сезон 2018−2019 годов играть устойчиво», — заявил врио губернатора. Он также распорядился создать наблюдательный совет «для осуществления контроля за финансовой деятельностью клуба». Возглавить этот совет может один из руководителей исполнительной или законодательной власти региона.



Напомним, в прошлом сезоне «Факел» занял последнее, 20-е, место в ФНЛ. Однако клуб остался в лиге по неспортивному принципу, так как из-за финансовых проблем ряд команд первенство покинули, а еще часть не смогла в него заявиться.



«Надо создавать народный, региональный клуб. Болельщики должны иметь возможность принимать участие в текущих вопросах развития клуба, начиная от подготовки местной молодежи и заканчивая основной командой.



Сейчас принимаются меры для оптимизации бюджета ФК, который должен быть обеспечен до конца сезона. И доходную его часть необходимо формировать не только из пожертвований спонсоров, но и собственного заработка клуба, бренд которого важно капитализировать. “Факел” — главный клуб области, другого такого просто нет и не было. Он не может быть транзитом для игроков или менеджеров, которые не ценят его историю. В перспективе на 50−60% команда должна формироваться из собственных воспитанников», — рассказал «Ъ» господин Нетесов. По его мнению, формируемый наблюдательный совет должен ставить задачи клубу, взаимодействуя напрямую с руководителями ФК.



«Народная команда подразумевает, что ее бюджет будут формировать не только титульные спонсоры, с тремя из которых переговоры сейчас ведутся. Любой болельщик или группа таковых может перечислить средства на счет “Факела”, который можно свободно разместить на сайте команды. При этом представитель болельщиков однозначно должен получить место в наблюдательном совете, чтобы контролировать распределение средств, видеть, сколько идет на детскую школу при клубе, сколько на молодежную команду и так далее», — считает спикер. Раскрывать конкретные компании, которые могут на постоянной основе оказывать поддержку «Факелу», господин Нетесов считает преждевременным до окончания переговоров. «Я против того, чтобы это были представители сфер, завязанных на бюджетных средствах, у нас в регионе достаточно успешных крупных компаний», — добавил он.