Курские власти помогли погасить часть долгов по зарплате перед футболистами «Авангарда»

Источник: РИА "Новости"

Команда «Авангард» является финалистом Олимп — Кубка России прошлого сезона, в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги курский клуб на данный момент занимает третье место. В декабре прошлого года было объявлено о том, что «Авангард» имеет серьезные финансовые проблемы и задолженность по заработной плате перед игроками. Для их решения, а также создания дальнейшей стратегии развития клуба было заявлено о создании попечительского совета и проведении финансово-экономического аудита, результаты которого ориентировочно станут известны в марте.

«На сегодняшний день совместными усилиями администрации Курской области с привлечением внебюджетного финансирования закрыты вопросы погашения части задолженности перед игроками клуба, закрыт вопрос о финансировании участия клуба в сборах и в Кубке России», — сказал Старовойт, отметив, что президент клуба Николай Волокитин останется на своем посту.

Как рассказал врио губернатора на встрече с игроками, разрешить острое положение по долгам, в том числе по заработной плате перед футболистами клуба, удалось после переговоров с компанией «Металлоинвест». «Андрей Варичев (генеральный директор УК “Металлоинвест” — прим. ТАСС) принял решение часть задолженности закрыть. Это реальные шаги, которые нами сделаны, чтобы урегулировать наше положение», — добавил Старовойт.