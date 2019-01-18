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12:40 (мск), источник: ТАСС

Курские власти помогли погасить часть долгов по зарплате перед футболистами «Авангарда»

КУРСК, 18 января. /ТАСС/. Администрация Курской области помогла закрыть часть задолженности перед игроками футбольного клуба «Авангард», прибегнув к внебюджетным источникам. Об этом в пятницу журналистам сообщил врио губернатора региона Роман Старовойт по итогам встречи с командой.

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Источник: РИА "Новости"

Команда «Авангард» является финалистом Олимп — Кубка России прошлого сезона, в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги курский клуб на данный момент занимает третье место. В декабре прошлого года было объявлено о том, что «Авангард» имеет серьезные финансовые проблемы и задолженность по заработной плате перед игроками. Для их решения, а также создания дальнейшей стратегии развития клуба было заявлено о создании попечительского совета и проведении финансово-экономического аудита, результаты которого ориентировочно станут известны в марте.

«На сегодняшний день совместными усилиями администрации Курской области с привлечением внебюджетного финансирования закрыты вопросы погашения части задолженности перед игроками клуба, закрыт вопрос о финансировании участия клуба в сборах и в Кубке России», — сказал Старовойт, отметив, что президент клуба Николай Волокитин останется на своем посту.

Как рассказал врио губернатора на встрече с игроками, разрешить острое положение по долгам, в том числе по заработной плате перед футболистами клуба, удалось после переговоров с компанией «Металлоинвест». «Андрей Варичев (генеральный директор УК “Металлоинвест” — прим. ТАСС) принял решение часть задолженности закрыть. Это реальные шаги, которые нами сделаны, чтобы урегулировать наше положение», — добавил Старовойт.

Как отметил президент «Авангарда» Николай Волокитин во время встречи команды с руководством администрации региона, на данный момент клуб переходит в режим ежемесячного стабильного финансирования.

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