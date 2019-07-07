«Ротор» разгромил курский «Авангард» в стартовом туре первенства ФНЛ

Воскресная игра в Курске завершилась победой «Ротора» со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Игорь Горбунов (36-я и 56-я минуты), еще один гол забил Владимир Лобкарев (80, с пенальти). На 23-й минуте с поля за две желтые карточки был удален полузащитник «Авангарда» Константин Ковалев.