«Ротор» разгромил курский «Авангард» в стартовом туре первенства ФНЛ
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» на выезде нанесли поражение курскому «Авангарду» в матче первого тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» на выезде нанесли поражение курскому «Авангарду» в матче первого тура первенства ФНЛ.
Воскресная игра в Курске завершилась победой «Ротора» со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Игорь Горбунов (36-я и 56-я минуты), еще один гол забил Владимир Лобкарев (80, с пенальти). На 23-й минуте с поля за две желтые карточки был удален полузащитник «Авангарда» Константин Ковалев.
В другом матче тура нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл саранскую «Мордовию» — 1:0.
|Игорь Беляев
|Игорь Меньщиков
|Игорь Горбунов
|35′
|Игорь Горбунов
|56′
|Владимир Лобкарев
|79′
|1
|Александр Саутин
|41
|Мирослав Лобанцев
|4
|Аслан Дашаев
|4
|Иван Хомуха
|24
|Кирилл Гоцук
18′
|5
|Антон Пискунов
|97
|Денис Никитин
|28
|Азат Байрыев
|7
|Хачим Машуков
|15
|Азим Фатуллаев
|14
|Константин Ковалев
12′23′
|7
|Эдуард Булия
|86
|Григорий Чиркин
19′
|24
|Максим Ненахов
89′
|3
|Алан Касаев
26′84′
|18
|Олег Николаев
|17
|Денис Синяев
|8
|Олег Алейник
81′
|8
|Михаил Земсков
27′
|21
|Артем Самсонов
|22
|Александр Войнов
|22
|Мухаммад Султонов
70′
|9
|Максим Григорьев
69′
|77
|Владимир Лобкарев
|77
|Роман Минаев
|70
|Игорь Горбунов
77′
|18
|Андрей Батютин
75′
|25
|Артем Попов
|20
|Сергей Бреев
|9
|Анзор Саная
75′
|72
|Камиль Муллин
|5
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)