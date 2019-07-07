Текущие события
Футбол. Первый дивизион
7.07
Балтика
Спартак-2
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Чайка
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Факел
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Авангард К
Ротор
03
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Нижний Новгород
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
7.07
СКА-Хабаровск
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
7.07
Луч
Химки
25
Все события
Фоторепортажи
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
7 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» разгромил курский «Авангард» в стартовом туре первенства ФНЛ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» на выезде нанесли поражение курскому «Авангарду» в матче первого тура первенства ФНЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Воскресная игра в Курске завершилась победой «Ротора» со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Игорь Горбунов (36-я и 56-я минуты), еще один гол забил Владимир Лобкарев (80, с пенальти). На 23-й минуте с поля за две желтые карточки был удален полузащитник «Авангарда» Константин Ковалев.

В другом матче тура нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл саранскую «Мордовию» — 1:0.

Первый дивизион 2019/2020
Тур 1, 7.07.2019, 17:00

Мордовия0Нефтехимик1
Авангард К
0:3
Первый тайм: 0:1
Ротор
Футбол, Первый дивизион, Тур 17.07.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Трудовые резервы, 5150 зрителей
Главные тренеры
Игорь БеляевИгорь Меньщиков
Голы
Игорь Горбунов35′
Игорь Горбунов56′
Владимир Лобкарев79′
Составы команд
1Александр Саутин
41Мирослав Лобанцев
4Аслан Дашаев
4Иван Хомуха
24Кирилл Гоцук
18′
5Антон Пискунов
97Денис Никитин
28Азат Байрыев
7Хачим Машуков
15Азим Фатуллаев
14Константин Ковалев
12′23′
7Эдуард Булия
86Григорий Чиркин
19′
24Максим Ненахов
89′
3Алан Касаев
26′84′
18Олег Николаев
17Денис Синяев
8Олег Алейник
81′
8Михаил Земсков
27′
21Артем Самсонов
22Александр Войнов
22Мухаммад Султонов
70′
9Максим Григорьев
69′
77Владимир Лобкарев
77Роман Минаев
70Игорь Горбунов
77′
18Андрей Батютин
75′
25Артем Попов
20Сергей Бреев
9Анзор Саная
75′
72Камиль Муллин
Статистика
5Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ротор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мордовия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Украинский футболист поплатился за оскорбления россиян
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
По максимальному гамбургскому счету: россияне — чемпионы мира!
Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года
9 матчей первого тура ФНЛ завершились победой гостевых команд
Тарасов рассказал о неприятном расставании с «Локомотивом»
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче при Игнашевиче
«Барселона» может вернуть самого титулованного футболиста мира
«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь