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20:55 (мск), источник: ТАСС

Пять красных карточек было показано в 10 матчах второго тура первенства Олимп-ФНЛ

ТАСС, 13 июля. Арбитры показали пять красных карточек в матчах второго тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«СКА-Хабаровск» в гостевом матче против московского «Спартака-2» заработал два удаления, но сумел удержать ничью (2:2). Курский «Авангард» вдесятером уступил в гостях «Химкам» (0:3), ивановский «Текстильщик» в меньшинстве проиграл на выезде волгоградскому «Ротору» (2:3), а ярославский «Шинник», также заработавший удаление, сумел удержать победный счет в домашнем матче с саранской «Мордовией» (1:0). Единственную гостевую победу в туре одержал владивостокский «Луч», обыгравший «Краснодар-2» (2:1).

Томская «Томь» переиграла дома «Армавир» (2:0), московское «Торпедо» — калининградскую «Балтику» (2:0), московское «Чертаново» — красноярский «Енисей» (2:1). Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Чайкой» (Ростовская обл.) со счетом 0:0, а нижнекамский «Нефтехимик» разошелся миром с «Нижним Новгородом» (1:1).

После двух туров шесть команд одержали по две победы: «Химки», «Ротор», «Томь», «Торпедо», «Шинник» и «Чертаново».

Третий тур откроется матчем «Нижний Новгород» — «Шинник», который состоится 19 июня. Остальные девять поединков пройдут 20 июля.

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