«Ротор» обыграл «Краснодар-2» в матче 6-го тура ФНЛ
КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты волгоградского «Ротора» обыграли «Краснодар-2» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги.
КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты волгоградского «Ротора» обыграли «Краснодар-2» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги.
Игра, прошедшая на стадионе академии «Краснодара» в субботу, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственным забитым мячом в этой встрече отметился нападающий «Ротора» Камиль Муллин на 34-й минуте.
После шести туров команда из Волгограда занимает четвертое место с 13 очками, «Краснодар-2» идет на 12-й позиции с пятью баллами.
В следующем туре «Ротор» 10 августа сыграет на выезде с «Томью», а Краснодар-2 в этот же день в гостях встретится с подмосковными «Химками».
|Олег Фоменко
|Игорь Меньщиков
|Камиль Муллин
|34′
|66
|Денис Адамов
|1
|Юрий Нестеренко
|15
|Николай Марков
|4
|Иван Хомуха
|22
|Иван Таранов
|5
|Антон Пискунов
|40
|Андрей Ивашин
|24
|Максим Ненахов
|31
|Кайю
66′
|28
|Азат Байрыев
|62
|Алекс Мацукатов
76′
|15
|Азим Фатуллаев
|61
|Илья Мартынов
41′
|72
|Камиль Муллин
45′
|44
|Сергей Бородин
|10
|Альберт Шарипов
71′
|47
|Даниил Уткин
73′
|8
|Олег Алейник
90+3′
|20
|Илья Жигулев
|22
|Мухаммад Султонов
71′
|37
|Илья Воротников
46′
|77
|Владимир Лобкарев
|81
|Леон Сабуа
|70
|Игорь Горбунов
73′
|60
|Герман Онугха
68′
|17
|Роман Янушковский
|67
|Максим Кутовой
|7
|Эдуард Булия
18′79′
|63
|Никита Сергеев
60′
|18
|Олег Николаев
|74
|Эдуард Сперцян
90′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)