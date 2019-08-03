«Ротор» обыграл «Краснодар-2» в матче 6-го тура ФНЛ

Игра, прошедшая на стадионе академии «Краснодара» в субботу, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственным забитым мячом в этой встрече отметился нападающий «Ротора» Камиль Муллин на 34-й минуте.

После шести туров команда из Волгограда занимает четвертое место с 13 очками, «Краснодар-2» идет на 12-й позиции с пятью баллами.