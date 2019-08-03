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21:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» обыграл «Краснодар-2» в матче 6-го тура ФНЛ

КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты волгоградского «Ротора» обыграли «Краснодар-2» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги.

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Игра, прошедшая на стадионе академии «Краснодара» в субботу, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственным забитым мячом в этой встрече отметился нападающий «Ротора» Камиль Муллин на 34-й минуте.

После шести туров команда из Волгограда занимает четвертое место с 13 очками, «Краснодар-2» идет на 12-й позиции с пятью баллами.

В следующем туре «Ротор» 10 августа сыграет на выезде с «Томью», а  Краснодар-2 в этот же день в гостях встретится с подмосковными «Химками».

Краснодар-2
0:1
Первый тайм: 0:1
Ротор
Футбол, Первый дивизион, Тур 63.08.2019, 18:30 (МСК UTC+3)ЦПР ФК Краснодар, 1600 зрителей
Главные тренеры
Олег ФоменкоИгорь Меньщиков
Голы
Камиль Муллин34′
Составы команд
66Денис Адамов
1Юрий Нестеренко
15Николай Марков
4Иван Хомуха
22Иван Таранов
5Антон Пискунов
40Андрей Ивашин
24Максим Ненахов
31Кайю
66′
28Азат Байрыев
62Алекс Мацукатов
76′
15Азим Фатуллаев
61Илья Мартынов
41′
72Камиль Муллин
45′
44Сергей Бородин
10Альберт Шарипов
71′
47Даниил Уткин
73′
8Олег Алейник
90+3′
20Илья Жигулев
22Мухаммад Султонов
71′
37Илья Воротников
46′
77Владимир Лобкарев
81Леон Сабуа
70Игорь Горбунов
73′
60Герман Онугха
68′
17Роман Янушковский
67Максим Кутовой
7Эдуард Булия
18′79′
63Никита Сергеев
60′
18Олег Николаев
74Эдуард Сперцян
90′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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