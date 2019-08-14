Гол года! Нападающий «Торпедо» забил невероятным ударом пяткой (видео)
Нападающий «Торпедо» Иван Сергеев оформил дубль в матче 8-го тура
Нападающий «Торпедо» Иван Сергеев оформил дубль в матче 8-го тура
24-летний форвард сравнял счет невероятным касанием через 22 секунды после начала второго тайма — он пяткой зацепил мяч так, что тот мягко перелетел через вратаря.
Сергеев с 6 голами делит звание лучшего бомбардира турнира с еще тремя игроками.
|Сергей Игнашевич
|Мурат Искаков
|Иван Сергеев
|46′
|Артем Федчук
|37′
|Иван Сергеев
|52′
|Илья Самошников
|90+4′
|90
|Алексей Кеняйкин
|13
|Никита Чагров
51′
|16
|Максим Шоркин
|4
|Аслан Дашаев
|17
|Михаил Багаев
76′
|24
|Кирилл Гоцук
|47
|Сергей Божин
45′
|66
|Алан Лелюкаев
|27
|Олег Калугин
|14
|Константин Ковалев
|28
|Руслан Магаль
|20
|Сергей Бреев
|77
|Илья Самошников
|23
|Илья Кубышкин
|7
|Александр Рязанцев
43′69′
|10
|Артем Федчук
66′
|49
|Роман Шишкин
|77
|Роман Минаев
89′
|11
|Константин Кертанов
45+1′57′
|3
|Алан Касаев
66′
|10
|Игорь Лебеденко
|6
|Дмитрий Каюмов
74′
|20
|Артур Галоян
46′
|18
|Андрей Батютин
73′
|44
|Артем Самсонов
|7
|Хачим Машуков
|33
|Иван Сергеев
67′
|4
|Александр Елисеев
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Ян Бобровский(Россия, Санкт-Петербург)