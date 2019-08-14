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14 августа, источник: Спорт-Экспресс

Гол года! Нападающий «Торпедо» забил невероятным ударом пяткой (видео)

Нападающий «Торпедо» Иван Сергеев оформил дубль в матче 8-го тура Олимп-ФНЛ против «Авангарда» (3:1).

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24-летний форвард сравнял счет невероятным касанием через 22 секунды после начала второго тайма — он пяткой зацепил мяч так, что тот мягко перелетел через вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сергеев с 6 голами делит звание лучшего бомбардира турнира с еще тремя игроками.

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Торпедо М
3:1
Первый тайм: 0:1
Авангард К
Футбол, Первый дивизион, Тур 814.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, 1750 зрителей
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичМурат Искаков
Голы
Иван Сергеев46′
Артем Федчук37′
Иван Сергеев52′
Илья Самошников90+4′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
13Никита Чагров
51′
16Максим Шоркин
4Аслан Дашаев
17Михаил Багаев
76′
24Кирилл Гоцук
47Сергей Божин
45′
66Алан Лелюкаев
27Олег Калугин
14Константин Ковалев
28Руслан Магаль
20Сергей Бреев
77Илья Самошников
23Илья Кубышкин
7Александр Рязанцев
43′69′
10Артем Федчук
66′
49Роман Шишкин
77Роман Минаев
89′
11Константин Кертанов
45+1′57′
3Алан Касаев
66′
10Игорь Лебеденко
6Дмитрий Каюмов
74′
20Артур Галоян
46′
18Андрей Батютин
73′
44Артем Самсонов
7Хачим Машуков
33Иван Сергеев
67′
4Александр Елисеев
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЯн Бобровский(Россия, Санкт-Петербург)
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