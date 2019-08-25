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20:30 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» одержало пятую подряд победу в первенстве Олимп-ФНЛ

ТАСС, 25 августа. Столичное «Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» в домашнем матче десятого тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

Дублем в матче отметился Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минута). «Торпедо» одержало пятую победу подряд в Олимп-ФНЛ, в последний раз московский клуб не сумел выиграть 28 июля в матче против «Нижнего Новгорода» (1:2).

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В турнирной таблице «Торпедо» занимает первую строчку, набрав 25 очков, «Енисей» идет на последней, 20-й строчке, в активе красноярской команды шесть очков. В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с волгоградским «Ротором» 31 августа, «Енисей» в этот же день примет на своем поле «Чайку» из Ростовской области.

В другом матче игрового дня подмосковные «Химки» в гостях переиграли ярославский «Шинник» со счетом 1:0. Этот матч стал для подмосковной команды десятым кряду без поражений в текущем сезоне (7 побед, 3 ничьи), что является повторением рекорда тульского «Арсенала» сезона-2013/14.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «СКА-Хабаровск» — «Армавир» — 3:0;.
  • «Чертаново» (Москва) — «Томь» (Томск) — 1:1;.
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Краснодар-2» — 1:0;.
  • «Мордовия» (Саранск) — «Нижний Новгород» — 0:1.
Торпедо М
2:0
Первый тайм: 2:0
Енисей
Футбол, Первый дивизион, Тур 1025.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, 1650 зрителей
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичЮрий Газзаев
Голы
Игорь Лебеденко9′
Игорь Лебеденко21′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
25Михаил Опарин
16Максим Шоркин
8Роман Бугаев
44Артем Самсонов
17Игорь Киреев
47Сергей Божин
24Александр Клещенко
84′
28Руслан Магаль
7Константин Савичев
33Иван Сергеев
80Арсен Хубулов
23′
49Роман Шишкин
78′
44Даниил Сагуткин
46′
17Михаил Багаев
27Павел Рожков
7Александр Рязанцев
81′
14Максим Семакин
46′
27Олег Калугин
21Егор Иванов
20Артур Галоян
72′
18Олег Ланин
78′
35Евгений Татаринов
12Никита Раздорских
90+2′
24Андрей Лях
90′
83Александр Харитонов
46′
6Сергей Шустиков
77Александр Зотов
52′
10Игорь Лебеденко
46′84′
99Евгений Песиков
11′78′
4Александр Елисеев
9Артем Делькин
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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