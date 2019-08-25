«Торпедо» одержало пятую подряд победу в первенстве Олимп-ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

Дублем в матче отметился Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минута). «Торпедо» одержало пятую победу подряд в Олимп-ФНЛ, в последний раз московский клуб не сумел выиграть 28 июля в матче против «Нижнего Новгорода» (1:2).

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

В турнирной таблице «Торпедо» занимает первую строчку, набрав 25 очков, «Енисей» идет на последней, 20-й строчке, в активе красноярской команды шесть очков. В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с волгоградским «Ротором» 31 августа, «Енисей» в этот же день примет на своем поле «Чайку» из Ростовской области.

В другом матче игрового дня подмосковные «Химки» в гостях переиграли ярославский «Шинник» со счетом 1:0. Этот матч стал для подмосковной команды десятым кряду без поражений в текущем сезоне (7 побед, 3 ничьи), что является повторением рекорда тульского «Арсенала» сезона-2013/14.

Результаты других матчей игрового дня: