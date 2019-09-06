Кубок ФНЛ пройдет 14—27 февраля в Пафосе
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдет с 14 по 27 февраля на Кипре в городе Пафосе, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдет с 14 по 27 февраля на Кипре в городе Пафосе, сообщается на сайте турнира.
Данное решение было принято на общем собрании ФНЛ. В турнире получат право сыграть команды, которые займут по итогам первого круга первенства ФНЛ-2019/20 места с 1-го по 16-е.
Кубок ФНЛ пройдет в девятый раз.