Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Эстония
Беларусь
11
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Кипр
Казахстан
11
Футбол. Сборные
21:15
Тунис
Мавритания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Бельгия
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
7.09
Бразилия
Колумбия
Футбол. Сборные
7.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
7.09
Коста-Рика
Уругвай
Футбол. Первый дивизион
7.09
СКА-Хабаровск
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
7Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кубок ФНЛ пройдет 14—27 февраля в Пафосе

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдет с 14 по 27 февраля на Кипре в городе Пафосе, сообщается на сайте турнира.

Наверх

Данное решение было принято на общем собрании ФНЛ. В турнире получат право сыграть команды, которые займут по итогам первого круга первенства ФНЛ-2019/20 места с 1-го по 16-е.

Кубок ФНЛ пройдет в девятый раз.

Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему суд освободил Кокорина и Мамаева
Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Пекарь, юрист, теннисист. Кто сыграет за Шотландию против России
СМИ: Месси оценивает возможность ухода из «Барсы» в 2020 году
Российские баскетболисты поборются за участие в Олимпиаде-2020
СКА потерпел первое поражение в сезоне
Футболист сборной России пропустит три недели из-за травмы
«Позор Бонуччи». Армянский Макгрегор — об удалении с Италией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь