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17:55 (мск), источник: ТАСС

Губернатор назвал причины смены тренера ФК «Нижний Новгород»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Необходимость перемен в футбольном клубе «Нижний Новгород» послужила причиной увольнения Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба губернатора.

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Источник: РИА "Новости"

Черышев возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. По итогам прошлого сезона первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб стал четвертым в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России, но уступил по сумме двух встреч (1:3, 1:0) самарским «Крыльям Советов». На данный момент «Нижний Новгород» занимает 11-е место в таблице первенства, имея в активе 21 очко после 17 матчей. Клуб пробился в 1/8 финала Олимп — Кубка России, обыграв на предыдущей стадии «Краснодар» со счетом 1:0.

«Прошедший сезон показал, что перемены ФК “Нижний Новгород” необходимы, — заявил Никитин. — Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11-е место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится».

Новым главным тренером клуба стал 49-летний Роберт Евдокимов. «Главная задача — выход в премьер-лигу — не потеряла своей актуальности. Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить, и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды», — заключил Никитин.

Последним клубом Евдокимова был волгоградский «Ротор», который специалист возглавлял с мая по ноябрь 2018 года.

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