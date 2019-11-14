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13 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Андрей Талалаев: Если в судействе ничего не изменится, «Ротор» уже вышел в РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался недоволен судейством в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ с «Ротором» (0:2). В турнирной таблице волгоградцы поднялись на второе место, обойдя подмосковную команду.

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Источник: РИА "Новости"

— Хочется поздравить «Ротор» с выходом в премьер-лигу, — цитирует Талалаева официальный сайт «Матч ТВ». —  Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет.

Мне сложно упрекнуть в чем-то своих игроков в действиях в обороне. Потому что кроме этого штрафного, с которого был забит гол, кроме пенальти, моментов у наших ворот не было. У меня есть претензии к игрокам группы атаки, как и после ряда матчей, в которых мы не достигали результата. Потому что из трех моментов с пяти метров, конечно, надо забивать. Что касается борьбы, думаю, здесь всем все понятно. Когда у тебя 30 с лишним фолов, а у соперника — 15, очень сложно что-то противопоставить. Но при этом мы достаточно качественно играли в футбол, создавали моменты у чужих ворот, но не забили.

Мы готовимся к «Чертаново», уже просмотрели три игры. В среду у них, кажется, тоже удаление у соперника было. Нам предстоит с ними сыграть без трех игроков основы. То, что будем биться до конца, — в этом сомнений нет. А забьем или нет — зависит от того, как пацаны скинут с себя эту психологическую скованность и реализуют моменты. Едем зализывать раны.

Химки
0:2
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первый дивизион, Тур 2313.11.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Арена Химки, 3600 зрителей
Главные тренеры
Андрей ТалалаевИгорь Меньщиков
Голы
Олег Алейник53′
Мухаммад Султонов61′
Составы команд
1Дмитрий Хомич
1Юрий Нестеренко
15Егор Данилкин
5Антон Пискунов
25Александр Филин
36′
24Максим Ненахов
33Евгений Гапон
28Азат Байрыев
18Андрей Мендель
60′
33Игорь Удалый
23Аршак Корян
15Азим Фатуллаев
6Дмитрий Тихий
10′62′
22Мухаммад Султонов
7′
26Валерий Почивалин
31Денис Ткачук
86′
5Александр Трошечкин
75′
25Артем Попов
90+2′
11Дмитрий Барков
8Олег Алейник
38′77′
14Артем Полярус
62′
18Олег Николаев
44Илья Кухарчук
11Алексей Евсеев
46′
88Владимир Дядюн
46′
17Евгений Песегов
92Алексей Скворцов
52′
72Камиль Муллин
88′
97Дмитрий Каменщиков
13′46′
77Владимир Лобкарев
10Камран Алиев
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнатолий Жабченко(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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