Андрей Талалаев: Если в судействе ничего не изменится, «Ротор» уже вышел в РПЛ
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался недоволен судейством в матче 23-го тура
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался недоволен судейством в матче 23-го тура
— Хочется поздравить «Ротор» с выходом в
Мне сложно упрекнуть в
Мы готовимся к «Чертаново», уже просмотрели три игры. В среду у них, кажется, тоже удаление у соперника было. Нам предстоит с ними сыграть без трех игроков основы. То, что будем биться до конца, — в этом сомнений нет. А забьем или нет — зависит от того, как пацаны скинут с себя эту психологическую скованность и реализуют моменты. Едем зализывать раны.
|Андрей Талалаев
|Игорь Меньщиков
|Олег Алейник
|53′
|Мухаммад Султонов
|61′
|1
|Дмитрий Хомич
|1
|Юрий Нестеренко
|15
|Егор Данилкин
|5
|Антон Пискунов
|25
|Александр Филин
36′
|24
|Максим Ненахов
|33
|Евгений Гапон
|28
|Азат Байрыев
|18
|Андрей Мендель
60′
|33
|Игорь Удалый
|23
|Аршак Корян
|15
|Азим Фатуллаев
|6
|Дмитрий Тихий
10′62′
|22
|Мухаммад Султонов
7′
|26
|Валерий Почивалин
|31
|Денис Ткачук
86′
|5
|Александр Трошечкин
75′
|25
|Артем Попов
90+2′
|11
|Дмитрий Барков
|8
|Олег Алейник
38′77′
|14
|Артем Полярус
62′
|18
|Олег Николаев
|44
|Илья Кухарчук
|11
|Алексей Евсеев
46′
|88
|Владимир Дядюн
46′
|17
|Евгений Песегов
|92
|Алексей Скворцов
52′
|72
|Камиль Муллин
88′
|97
|Дмитрий Каменщиков
13′46′
|77
|Владимир Лобкарев
|10
|Камран Алиев
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Анатолий Жабченко(Россия, Краснодар)