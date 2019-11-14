Андрей Талалаев: Если в судействе ничего не изменится, «Ротор» уже вышел в РПЛ

— Хочется поздравить «Ротор» с выходом в премьер-лигу, — цитирует Талалаева официальный сайт «Матч ТВ» . — Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет.

Мне сложно упрекнуть в чем-то своих игроков в действиях в обороне. Потому что кроме этого штрафного, с которого был забит гол, кроме пенальти, моментов у наших ворот не было. У меня есть претензии к игрокам группы атаки, как и после ряда матчей, в которых мы не достигали результата. Потому что из трех моментов с пяти метров, конечно, надо забивать. Что касается борьбы, думаю, здесь всем все понятно. Когда у тебя 30 с лишним фолов, а у соперника — 15, очень сложно что-то противопоставить. Но при этом мы достаточно качественно играли в футбол, создавали моменты у чужих ворот, но не забили.