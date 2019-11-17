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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Курский «Авангард» на своем поле сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Воскресная встреча в Курске завершилась со счетом 2:2. В составе «Авангарда» голы забили Роман Минаев (32-я минута) и Хачим Машуков (42-я), у гостей отличились Иван Олейников (44-я) и Сергей Самодин (49-я).

«Шинник» с 37 очками занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (26) располагается на 13-й строчке.

В другом матче игрового дня владивостокский «Луч» на выезде обыграл московский «Спартак-2» — 2:0.

Авангард К
2:2
Первый тайм: 2:1
Шинник
Футбол, Первый дивизион, Тур 2417.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Трудовые резервы, 3150 зрителей
Главные тренеры
Олег ВасиленкоАлександр Побегалов
Голы
Роман Минаев32′
Иван Олейников44′
Хачим Машуков42′
Сергей Самодин49′
Составы команд
13Никита Чагров
16Дмитрий Яшин
4Аслан Дашаев
4Евгений Стешин
24Кирилл Гоцук
58′
17Николай Покидышев
40Никита Тимошин
94Федор Первушин
7Хачим Машуков
8Олег Кожемякин
8Михаил Земсков
15Дмитрий Самойлов
87Дмитрий Коробов
3′
27Василий Алейников
77Роман Минаев
9Эльдар Низамутдинов
66Алан Лелюкаев
63′
10Иван Олейников
71′
14Константин Ковалев
20Александр Эктов
90+3′
23Илья Кубышкин
73′
88Михаил Бакаев
10′
3Алан Касаев
11Тимур Пухов
18′46′
10Артем Федчук
51′73′
13Никита Дроздов
6Дмитрий Каюмов
22Сергей Самодин
65′
98Илья Визнович
90′
99Никита Мацхарашвили
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Стрельцов(Россия, Ростов-на-Дону)
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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