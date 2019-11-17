«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Курский «Авангард» на своем поле сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Курский «Авангард» на своем поле сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Воскресная встреча в Курске завершилась со счетом 2:2. В составе «Авангарда» голы забили Роман Минаев (32-я минута) и Хачим Машуков (42-я), у гостей отличились Иван Олейников (44-я) и Сергей Самодин (49-я).
«Шинник» с 37 очками занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» (26) располагается на 13-й строчке.
В другом матче игрового дня владивостокский «Луч» на выезде обыграл московский «Спартак-2» — 2:0.
|Олег Василенко
|Александр Побегалов
|Роман Минаев
|32′
|Иван Олейников
|44′
|Хачим Машуков
|42′
|Сергей Самодин
|49′
|13
|Никита Чагров
|16
|Дмитрий Яшин
|4
|Аслан Дашаев
|4
|Евгений Стешин
|24
|Кирилл Гоцук
58′
|17
|Николай Покидышев
|40
|Никита Тимошин
|94
|Федор Первушин
|7
|Хачим Машуков
|8
|Олег Кожемякин
|8
|Михаил Земсков
|15
|Дмитрий Самойлов
|87
|Дмитрий Коробов
3′
|27
|Василий Алейников
|77
|Роман Минаев
|9
|Эльдар Низамутдинов
|66
|Алан Лелюкаев
63′
|10
|Иван Олейников
71′
|14
|Константин Ковалев
|20
|Александр Эктов
90+3′
|23
|Илья Кубышкин
73′
|88
|Михаил Бакаев
10′
|3
|Алан Касаев
|11
|Тимур Пухов
18′46′
|10
|Артем Федчук
51′73′
|13
|Никита Дроздов
|6
|Дмитрий Каюмов
|22
|Сергей Самодин
65′
|98
|Илья Визнович
90′
|99
|Никита Мацхарашвили
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Дмитрий Стрельцов(Россия, Ростов-на-Дону)