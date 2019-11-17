Матч ФНЛ не остановит даже густой туман. Это просто великая лига!
Правда, до болельщиков снова никому нет дела.
Правда, до болельщиков снова никому нет дела.
На 14:00 по московскому времени в Курске был назначен матч Футбольной национальной лиги между «Авангардом» и ярославским «Шинником». В воскресенье с утра в Курске установился густой туман, который не рассеялся и к середине дня, что поставило под вопрос проведение встречи. С утра даже на официальной странице «Авангарда» VK шутили: «Матч обещает быть зрелищным». Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов примерно за час до стартового свистка выложил в «инстаграме» фотографию без подписи — всё понятно и без слов.
Обычно в таких случаях в России решение принимает судья с согласия команд (это важный момент, мы вернёмся к нему). Арбитр Дмитрий Стрельцов не нашёл оснований откладывать начало матча, и игра началась в 14:00. Видимость на стадионе вы можете оценить сами: пострадавшими как минимум оказались зрители, которые включили трансляцию матча в интернете.
По просьбе «Чемпионата» президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию. Он отметил, что не находится в Курске, а решение о проведении встречи в любом случае остаётся за арбитром. «Моё личное отношение? Зачем такие язвительные вопросы? Есть регламентирующие документы. Не первый раз матч проводится в тяжёлых условиях. Они везде иногда проводятся в таких условиях. Когда болельщики ничего не видят, матч прерывается. Я же не нахожусь сейчас в центре поля, не могу судить. Может, это камеры так стоят, поэтому создаётся такое впечатление. Если было бы невозможно играть, судья не начал бы встречу. Я сейчас включил картинку, и, на мой взгляд, это не
Важно обратить внимание на слова президента ФНЛ по поводу расположения камер. Даже если согласиться с тем, что футболистам более или менее комфортно играть (хотя это сомнительно), необходимо понимать, что футбол в 2019 году — это в первую очередь телевизионный продукт. Именно поэтому в странах, где это понимание есть, в принятии решения о проведении матча участвует и представитель бродкастера. Так, к примеру, в 2016 году был отменён матч «Кана» и «Меца» в чемпионате Франции — игроки хозяев очень хотели выйти на поле, потому что это был уже второй срывавшийся
К сожалению, такого понимания в нашем футболе пока нет. Если турнир не хочет бороться за качество продукта, его популярность будет поддерживаться только ироничным мемом «лучшая лига мира».
|Олег Василенко
|Александр Побегалов
|Роман Минаев
|32′
|Иван Олейников
|44′
|Хачим Машуков
|42′
|Сергей Самодин
|49′
|13
|Никита Чагров
|16
|Дмитрий Яшин
|4
|Аслан Дашаев
|4
|Евгений Стешин
|24
|Кирилл Гоцук
58′
|17
|Николай Покидышев
|40
|Никита Тимошин
|94
|Федор Первушин
|7
|Хачим Машуков
|8
|Олег Кожемякин
|8
|Михаил Земсков
|15
|Дмитрий Самойлов
|87
|Дмитрий Коробов
3′
|27
|Василий Алейников
|77
|Роман Минаев
|9
|Эльдар Низамутдинов
|66
|Алан Лелюкаев
63′
|10
|Иван Олейников
71′
|14
|Константин Ковалев
|20
|Александр Эктов
90+3′
|23
|Илья Кубышкин
73′
|88
|Михаил Бакаев
10′
|3
|Алан Касаев
|11
|Тимур Пухов
18′46′
|10
|Артем Федчук
51′73′
|13
|Никита Дроздов
|6
|Дмитрий Каюмов
|22
|Сергей Самодин
65′
|98
|Илья Визнович
90′
|99
|Никита Мацхарашвили
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Дмитрий Стрельцов(Россия, Ростов-на-Дону)