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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч ФНЛ не остановит даже густой туман. Это просто великая лига!

Правда, до болельщиков снова никому нет дела.

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Источник: https://vk.com/avangard_1958

На 14:00 по московскому времени в Курске был назначен матч Футбольной национальной лиги между «Авангардом» и ярославским «Шинником». В воскресенье с утра в Курске установился густой туман, который не рассеялся и к середине дня, что поставило под вопрос проведение встречи. С утра даже на официальной странице «Авангарда» VK шутили: «Матч обещает быть зрелищным». Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов примерно за час до стартового свистка выложил в «инстаграме» фотографию без подписи — всё понятно и без слов.

Обычно в таких случаях в России решение принимает судья с согласия команд (это важный момент, мы вернёмся к нему). Арбитр Дмитрий Стрельцов не нашёл оснований откладывать начало матча, и игра началась в 14:00. Видимость на стадионе вы можете оценить сами: пострадавшими как минимум оказались зрители, которые включили трансляцию матча в интернете.

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По просьбе «Чемпионата» президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию. Он отметил, что не находится в Курске, а решение о проведении встречи в любом случае остаётся за арбитром. «Моё личное отношение? Зачем такие язвительные вопросы? Есть регламентирующие документы. Не первый раз матч проводится в тяжёлых условиях. Они везде иногда проводятся в таких условиях. Когда болельщики ничего не видят, матч прерывается. Я же не нахожусь сейчас в центре поля, не могу судить. Может, это камеры так стоят, поэтому создаётся такое впечатление. Если было бы невозможно играть, судья не начал бы встречу. Я сейчас включил картинку, и, на мой взгляд, это не форс-мажор, а нормальные условия. Туман сверху, но игроки друг друга абсолютно нормально видят. Это же не та ситуация, когда у нас был матч в Хабаровске при наводнении. Тогда ситуация была намного хуже, а туман, дождь и так далее — обычное дело, иногда случается», — сказал Ефремов.

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Важно обратить внимание на слова президента ФНЛ по поводу расположения камер. Даже если согласиться с тем, что футболистам более или менее комфортно играть (хотя это сомнительно), необходимо понимать, что футбол в 2019 году — это в первую очередь телевизионный продукт. Именно поэтому в странах, где это понимание есть, в принятии решения о проведении матча участвует и представитель бродкастера. Так, к примеру, в 2016 году был отменён матч «Кана» и «Меца» в чемпионате Франции — игроки хозяев очень хотели выйти на поле, потому что это был уже второй срывавшийся из-за тумана матч «Кана» подряд. «Мец» был тоже готов сыграть, но против плохого продукта выступил телевещатель. В итоге игра была отменена. Такие правила действуют и в подэлитной французской лиге.

К сожалению, такого понимания в нашем футболе пока нет. Если турнир не хочет бороться за качество продукта, его популярность будет поддерживаться только ироничным мемом «лучшая лига мира».

Авангард К
2:2
Первый тайм: 2:1
Шинник
Футбол, Первый дивизион, Тур 2417.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Трудовые резервы, 3150 зрителей
Главные тренеры
Олег ВасиленкоАлександр Побегалов
Голы
Роман Минаев32′
Иван Олейников44′
Хачим Машуков42′
Сергей Самодин49′
Составы команд
13Никита Чагров
16Дмитрий Яшин
4Аслан Дашаев
4Евгений Стешин
24Кирилл Гоцук
58′
17Николай Покидышев
40Никита Тимошин
94Федор Первушин
7Хачим Машуков
8Олег Кожемякин
8Михаил Земсков
15Дмитрий Самойлов
87Дмитрий Коробов
3′
27Василий Алейников
77Роман Минаев
9Эльдар Низамутдинов
66Алан Лелюкаев
63′
10Иван Олейников
71′
14Константин Ковалев
20Александр Эктов
90+3′
23Илья Кубышкин
73′
88Михаил Бакаев
10′
3Алан Касаев
11Тимур Пухов
18′46′
10Артем Федчук
51′73′
13Никита Дроздов
6Дмитрий Каюмов
22Сергей Самодин
65′
98Илья Визнович
90′
99Никита Мацхарашвили
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Стрельцов(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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