«Химки» одержали победу над «Чертаново» в матче первенства Олимп — ФНЛ
ТАСС, 17 ноября. Подмосковные «Химки» победили столичное «Чертаново» со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 17 ноября. Подмосковные «Химки» победили столичное «Чертаново» со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей голы забили Аршак Корян (45+1, с пенальти), Идрис Умаев (51) и Артем Полярус (80). У проигравших отличился Владислав Сарвели (15).
Ранее в воскресенье лидер первенства московское «Торпедо» потерпело второе поражение кряду, уступив в гостях «Армавиру» (1:2). В предыдущем туре московский клуб проиграл дома «Нижнему Новгороду» (0:2).
«Химки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 24 матчах. На счету «Торпедо» 51 очко, вторым идет волгоградский «Ротор», в активе которого 49 очков после 24 встреч, клуб опережает «Химки» по результату личной встречи. «Чертаново» с 45 очками после 24 игр располагается на четвертой строчке.
В следующем матче «Химки» 23 ноября на выезде сыграют с «Краснодаром-2», «Чертаново» в этот же день на домашнем поле примет «СКА-Хабаровск».
Результаты других матчей игрового дня:
|Андрей Талалаев
|Игорь Осинькин
|Аршак Корян
|45+1′
|Владислав Сарвели
|15′
|Идрис Умаев
|51′
|Артем Полярус
|80′
|15
|Егор Данилкин
|1
|Иван Ломаев
|26
|Валерий Почивалин
53′
|3
|Егор Кондаков
|33
|Евгений Гапон
|6
|Александр Солдатенков
|96
|Александр Смирнов
28′
|13
|Владимир Бартасевич
|5
|Александр Трошечкин
|8
|Максим Витюгов
|14
|Артем Полярус
80′
|11
|Роман Ежов
28′
|22
|Илья Лантратов
22′
|9
|Владислав Сарвели
|35
|Егор Генералов
|5
|Илья Камышев
87′
|18
|Андрей Мендель
30′63′
|69
|Никита Сулейманов
|52
|Равиль Нетфуллин
|10
|Егор Рудковский
84′
|23
|Аршак Корян
67′
|18
|Артем Соколов
|44
|Илья Кухарчук
|19
|Александр Канищев
77′
|95
|Идрис Умаев
66′
|96
|Александр Конев
|10
|Камран Алиев
|25
|Данил Пруцев
17′90′
|24
|Мохамед Конате
75′
|99
|Александр Надольский
|11
|Дмитрий Барков
89′
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)