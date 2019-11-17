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20:00 (мск), источник: ТАСС

«Химки» одержали победу над «Чертаново» в матче первенства Олимп — ФНЛ

ТАСС, 17 ноября. Подмосковные «Химки» победили столичное «Чертаново» со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Аршак Корян (45+1, с пенальти), Идрис Умаев (51) и Артем Полярус (80). У проигравших отличился Владислав Сарвели (15).

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Ранее в воскресенье лидер первенства московское «Торпедо» потерпело второе поражение кряду, уступив в гостях «Армавиру» (1:2). В предыдущем туре московский клуб проиграл дома «Нижнему Новгороду» (0:2).

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 24 матчах. На счету «Торпедо» 51 очко, вторым идет волгоградский «Ротор», в активе которого 49 очков после 24 встреч, клуб опережает «Химки» по результату личной встречи. «Чертаново» с 45 очками после 24 игр располагается на четвертой строчке.

В следующем матче «Химки» 23 ноября на выезде сыграют с «Краснодаром-2», «Чертаново» в этот же день на домашнем поле примет «СКА-Хабаровск».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Авангард» (Курск) — «Шинник» (Ярославль) — 2:2;.
  • «Мордовия» (Саранск) — «Факел» (Воронеж) — 1:1;.
  • «Нижний Новгород» — «Чайка» (Ростовская область) — 1:2;.
  • «Ротор» — «Краснодар-2» — 0:0;.
  • «Балтика» (Калининград) — «СКА-Хабаровск» (1:0).
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Первый тайм: 1:1
Чертаново
Футбол, Первый дивизион, Тур 2417.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 3600 зрителей
Главные тренеры
Андрей ТалалаевИгорь Осинькин
Голы
Аршак Корян45+1′
Владислав Сарвели15′
Идрис Умаев51′
Артем Полярус80′
Составы команд
15Егор Данилкин
1Иван Ломаев
26Валерий Почивалин
53′
3Егор Кондаков
33Евгений Гапон
6Александр Солдатенков
96Александр Смирнов
28′
13Владимир Бартасевич
5Александр Трошечкин
8Максим Витюгов
14Артем Полярус
80′
11Роман Ежов
28′
22Илья Лантратов
22′
9Владислав Сарвели
35Егор Генералов
5Илья Камышев
87′
18Андрей Мендель
30′63′
69Никита Сулейманов
52Равиль Нетфуллин
10Егор Рудковский
84′
23Аршак Корян
67′
18Артем Соколов
44Илья Кухарчук
19Александр Канищев
77′
95Идрис Умаев
66′
96Александр Конев
10Камран Алиев
25Данил Пруцев
17′90′
24Мохамед Конате
75′
99Александр Надольский
11Дмитрий Барков
89′
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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