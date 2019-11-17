«Химки» одержали победу над «Чертаново» в матче первенства Олимп — ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Аршак Корян (45+1, с пенальти), Идрис Умаев (51) и Артем Полярус (80). У проигравших отличился Владислав Сарвели (15).

Ранее в воскресенье лидер первенства московское «Торпедо» потерпело второе поражение кряду, уступив в гостях «Армавиру» (1:2). В предыдущем туре московский клуб проиграл дома «Нижнему Новгороду» (0:2).

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 24 матчах. На счету «Торпедо» 51 очко, вторым идет волгоградский «Ротор», в активе которого 49 очков после 24 встреч, клуб опережает «Химки» по результату личной встречи. «Чертаново» с 45 очками после 24 игр располагается на четвертой строчке.

В следующем матче «Химки» 23 ноября на выезде сыграют с «Краснодаром-2», «Чертаново» в этот же день на домашнем поле примет «СКА-Хабаровск».

Результаты других матчей игрового дня: