Экс-тренер «Спартака» возглавил «Текстильщик»
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сергей Павлов назначен главным тренером «Текстильщика», сообщается на сайте клуба из Иваново, выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сергей Павлов назначен главным тренером «Текстильщика», сообщается на сайте клуба из Иваново, выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Павлов сменил на этой должности Дениса Бояринцева, который ушел в отставку с поста главного тренера «Текстильщика» 18 декабря.
В 2003 году Павлов работал в тренерском штабе Олега Романцева в московском «Спартаке». Специалист также тренировал краснодарскую «Кубань», ярославский «Шинник», московское «Торпедо», владивостокский «Луч», подмосковный «Сатурн», тульский «Арсенал» и казахстанский «Атырау». Последним местом работы Павлова был волгоградский «Ротор».
«Текстильщик» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.