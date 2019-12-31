Экс-тренер «Спартака» возглавил «Текстильщик»

Павлов сменил на этой должности Дениса Бояринцева, который ушел в отставку с поста главного тренера «Текстильщика» 18 декабря.

В 2003 году Павлов работал в тренерском штабе Олега Романцева в московском «Спартаке». Специалист также тренировал краснодарскую «Кубань», ярославский «Шинник», московское «Торпедо», владивостокский «Луч», подмосковный «Сатурн», тульский «Арсенал» и казахстанский «Атырау». Последним местом работы Павлова был волгоградский «Ротор».