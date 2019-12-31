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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Спартака» возглавил «Текстильщик»

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сергей Павлов назначен главным тренером «Текстильщика», сообщается на сайте клуба из Иваново, выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Павлов сменил на этой должности Дениса Бояринцева, который ушел в отставку с поста главного тренера «Текстильщика» 18 декабря.

В 2003 году Павлов работал в тренерском штабе Олега Романцева в московском «Спартаке». Специалист также тренировал краснодарскую «Кубань», ярославский «Шинник», московское «Торпедо», владивостокский «Луч», подмосковный «Сатурн», тульский «Арсенал» и казахстанский «Атырау». Последним местом работы Павлова был волгоградский «Ротор».

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«Текстильщик» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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