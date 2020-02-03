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15:54 (мск), источник: ТАСС

Спортивный директор ФК «Енисей» уволен за передачу аккаунтов в соцсетях посторонним

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» прекратил сотрудничество со спортивным директором Денисом Петровским из-за того, что тот передал клубные аккаунты в социальных сетях посторонним лицам. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

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«Руководство футбольного клуба “Енисей” сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ, о прекращении сотрудничества клуба со спортивным директором Денисом Петровским, соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба.

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По данным пресс-службы, с 25 по 30 января право администрирования в клубных социальных сетях было передано посторонним лицам. «Служебное расследование показало, что именно спортивный директор клуба ограничил администрирование сотрудникам действующей пресс-службы и передал функции журналисту Сергею Санникову и бывшему пресс-атташе “Енисея” Станиславу Меркису. Именно они создавали, заказывали и публиковали провокационные, оскорбительные, фейковые материалы, которые вводили болельщиков в заблуждение», — отмечают в клубе.

В «Енисее» cчитают, что материалы публиковались с целью «дискредитировать персонально» нового директора клуба Алексея Ивахова, назначенного на этот пост в конце ноября прошлого года.

В пресс-службе клуба ТАСС уточнили, что право администрирования было передано во всех социальных сетях, где официально есть аккаунты «Енисея» («ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram), а у клубной пресс-службы оставался лишь официальный сайт. Результаты служебной проверки переданы в правоохранительные органы. Комментарием Петровского ТАСС пока не располагает.

«Енисей» в сезоне-2018/2019 впервые в истории принял участие в Российской премьер-лиге, заняв последнее место и выбыв в Футбольную национальную лигу. Сейчас после 25 игр «Енисей» c 25 очками занимает 17-е место и находится в зоне вылета. Следующий матч команда проведет 9 марта против «Шинника».

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