Спортивный директор ФК «Енисей» уволен за передачу аккаунтов в соцсетях посторонним
КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» прекратил сотрудничество со спортивным директором Денисом Петровским
КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» прекратил сотрудничество со спортивным директором Денисом Петровским
«Руководство футбольного клуба “Енисей” сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ, о прекращении сотрудничества клуба со спортивным директором Денисом Петровским, соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба.
По данным
В «Енисее» cчитают, что материалы публиковались с целью «дискредитировать персонально» нового директора клуба Алексея Ивахова, назначенного на этот пост в конце ноября прошлого года.
В
«Енисей» в сезоне-2018/2019 впервые в истории принял участие в Российской