Спортивный директор ФК «Енисей» уволен за передачу аккаунтов в соцсетях посторонним

«Руководство футбольного клуба “Енисей” сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ, о прекращении сотрудничества клуба со спортивным директором Денисом Петровским, соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба.

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По данным пресс-службы, с 25 по 30 января право администрирования в клубных социальных сетях было передано посторонним лицам. «Служебное расследование показало, что именно спортивный директор клуба ограничил администрирование сотрудникам действующей пресс-службы и передал функции журналисту Сергею Санникову и бывшему пресс-атташе “Енисея” Станиславу Меркису. Именно они создавали, заказывали и публиковали провокационные, оскорбительные, фейковые материалы, которые вводили болельщиков в заблуждение», — отмечают в клубе.

В «Енисее» cчитают, что материалы публиковались с целью «дискредитировать персонально» нового директора клуба Алексея Ивахова, назначенного на этот пост в конце ноября прошлого года.

В пресс-службе клуба ТАСС уточнили, что право администрирования было передано во всех социальных сетях, где официально есть аккаунты «Енисея» («ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram), а у клубной пресс-службы оставался лишь официальный сайт. Результаты служебной проверки переданы в правоохранительные органы. Комментарием Петровского ТАСС пока не располагает.