Выход в РПЛ станет задачей «Химок», когда в команде будут только собственные воспитанники
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Химки» будет ставить перед собой задачу по выходу в Российскую
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Химки» будет ставить перед собой задачу по выходу в Российскую
В январе пост главного тренера «Химок», которые выступают во втором по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), покинул Андрей Талалаев, вместо него команду возглавил Сергей Юран. В прошлом месяце генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС о том, что у команды меняется вектор развития, в связи с чем будет сделана ставка на воспитанников подмосковного футбола. Он также отметил, что «Химкам» пока рано бороться за выход в Российскую
«В свете последних событий — слухов и домыслов вокруг футбольного клуба “Химки” — хотелось бы прояснить ситуацию, — сказал Терюшков. — Задачи выхода в Российскую
«Со второй части сезона мы хотим дать футболистам активную игровую практику с основной командой, чтобы они вместе с профессионалами набирались опыта. Выход в РПЛ будет основной задачей тогда, когда “Химки” на 100% будут укомплектованы своими воспитанниками. Мы хотим давать дорогу молодым футболистам», — отметил министр спорта Московской области.
После 25 матчей «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 50 очков, отрыв от идущего первым московского «Торпедо» составляет два балла.