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21:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли «Тамбов» и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.

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Финальная встреча завершилась со счетом 7:0. Хет-трик оформил Артем Полярус (32-я, 36-я и 54-я минуты), также мячи забили Дмитрий Барков (3-я), Аршак Корян (13-я), Александр Трошечкин (38-я) и Алексей Скворцов (78-я).

Третье место на Кубке ФНЛ занял «Шинник». Матч ярославского клуба с КАМАЗом был отменен в связи с тем, что команда из Набережных Челнов не сумела запланировать вылет со сбора на более поздний срок.

Результаты других матчей турнира:

за седьмое место

«Чертаново» — молодежная сборная России (игроки до 20 лет) — 3:1,

за пятое место

«Рига» — «Урал-2» (Екатеринбург) — 3:1.

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