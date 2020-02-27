«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли «Тамбов» и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли «Тамбов» и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
Финальная встреча завершилась со счетом 7:0.
Третье место на Кубке ФНЛ занял «Шинник». Матч ярославского клуба с КАМАЗом был отменен в связи с тем, что команда из Набережных Челнов не сумела запланировать вылет со сбора на более поздний срок.
Результаты других матчей турнира:
за седьмое место
«Чертаново» — молодежная сборная России (игроки до 20 лет) — 3:1,
за пятое место
«Рига» — «Урал-2» (Екатеринбург) — 3:1.