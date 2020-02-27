«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ

Финальная встреча завершилась со счетом 7:0. Хет-трик оформил Артем Полярус (32-я, 36-я и 54-я минуты), также мячи забили Дмитрий Барков (3-я), Аршак Корян (13-я), Александр Трошечкин (38-я) и Алексей Скворцов (78-я).

Третье место на Кубке ФНЛ занял «Шинник». Матч ярославского клуба с КАМАЗом был отменен в связи с тем, что команда из Набережных Челнов не сумела запланировать вылет со сбора на более поздний срок.