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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов

Полузащитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Иван Темников разозлил фанатов тем, что раскрыл размер своей зарплаты. Негативные комментарии появились в Twitter.

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Источник: http://fcnn.ru/

Пользователи посчитали, что Темников не должен жаловаться при зарплате в 200−400 тысяч рублей в месяц. По мнению многих юзеров, спортсмены не заслуживают даже таких выплат. Некоторые выразили мнение, что футболистам стоило бы пожить на зарплаты в 30 тысяч рублей.

«Да за что вообще платить 200−400 тысяч? Что такого полезного делают они? Еще и ноют, нищеброды», «Не нравится зарплата футболиста, пусть сантехником идет работать», «Этих коней на фермы работать за 15 тысяч, дерьмо пинать», «Отфутболить бы таких “профессионалов” на завод в Воркуту», — писали юзеры.

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3 июня Темников посчитал недопустимым снижение зарплат в ФНЛ. По его словам, сокращение зарплаты, составляющей 200−400 тысяч рублей, нанесло бы урон его семейному бюджету.

Темников выступает за «Нижний Новгород» с 2019 года. Полузащитник в нынешнем сезоне ФНЛ провел 20 матчей, в которых забил два мяча.

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