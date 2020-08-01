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15:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Букмекерская контора «Олимп» стала спонсором футбольного клуба «Балтика»

Букмекерская контора «Олимп» стала официальным спонсором футбольного клуба «Балтика». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

«Наш клуб благодарит БК “Олимп” за подписание долгосрочного договора о сотрудничестве. Для нас это новый вызов и совместно мы будем только побеждать», — заявил генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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По итогам прерванного сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице. Сезон-2020/2021 калининградский клуб проведет в ФНЛ.

«Балтика» вылетела из элитного дивизиона чемпионата России в 1998 году. За это время калининградцы дважды играли в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги, а остальные сезоны провели в ФНЛ.

30 июля «Олимп» объявил о подписании партнерского соглашения с московским «Торпедо» и «СКА-Хабаровск», которые также выступают в ФНЛ.

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