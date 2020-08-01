Букмекерская контора «Олимп» стала спонсором футбольного клуба «Балтика»

Источник: РИА "Новости"

«Наш клуб благодарит БК “Олимп” за подписание долгосрочного договора о сотрудничестве. Для нас это новый вызов и совместно мы будем только побеждать», — заявил генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Читайте также Новый сезон в российском футболе начнется в субботу матчами ФНЛ и женской Суперлиги

По итогам прерванного сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице. Сезон-2020/2021 калининградский клуб проведет в ФНЛ.

«Балтика» вылетела из элитного дивизиона чемпионата России в 1998 году. За это время калининградцы дважды играли в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги, а остальные сезоны провели в ФНЛ.