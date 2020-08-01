Дубль Игнатова принес «Спартаку-2» победу над «Чертаново» в матче первого тура ФНЛ

В составе «Спартака-2» дубль оформил Михаил Игнатов (51-я и 78-я минуты). У «Чертаново» отличился Юрий Завезен (65), ему ассистировал 15-летний Сергей Пиняев, вышедший минутой ранее на замену. Находясь в системе «Чертаново», Пиняев неоднократно проходил стажировку в академии английского клуба «Манчестер Юнайтед», игрок является капитаном юношеской сборной России (до 16 лет). Он стал самым молодым игроком в истории лиги (15 лет 8 месяцев 30 дней), опередив по этому показателю Павла Маслова, который в сезоне-2015/16 сыграл за «Тюмень» в возрасте 15 лет 11 месяцев и 2 дней.
На матче присутствовали владелец «Спартака» Леонид Федун и генеральный директор клуба Шамиль Газизов, главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич и бывший наставник железнодорожников Юрий Семин.
Во втором туре ФНЛ «Спартак-2» 8 августа дома сыграет с московским «Торпедо», «Чертаново» в этот же день встретится на домашней арене с «Томью». В другом матче игрового дня «Нижний Новгород» дома обыграл «Томь» (1:0).
Прошлый сезон ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, участие в нем принимали 20 команд. Первое и второе места заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», завоевав право на участие в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), стыковые игры командами первого и второго дивизиона в сезоне-2019/20 были отменены РФС. В ФНЛ опустились самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона в высшем дивизионе.
Число клубов, которые сыграют в ФНЛ в сезоне-2020/21 увеличилось до 22 команд. Команды, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 14-й и 13-й строчках высшего дивизиона чемпионата России. В Олимп — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят шесть команд, а в обратном направлении проследуют четыре клуба.