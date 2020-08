«Это будущее МЮ». В Англии уже знают чертановского вундеркинда Пиняева

В The Sun появилась статья, где Пиняева назвали «особенным»

Первым на успехи Сергея отреагировал британский таблоид The Sun. Журналист Алан Скотт отмечает, что Пиняев уже приезжал в «МЮ» на стажировку, однако подписать контракт с ним пока не позволяет российское законодательство. Правда, автор не учёл тот факт, что переходы игроков младше 18 лет регулирует и ФИФА.

Про Пиняева пишут в фанатских пабликах «МЮ» и в «Твиттере»

Футбольный скаут Артур Петросян, который сотрудничает с ESPN, The Guardian, The New York Times и Sky Sports, в своём «твиттере» написал: «Сергей Пиняев (15 лет, 9 месяцев, 10 дней) забил свой первый гол в ФНЛ (второй дивизион России), став самым молодым автором забитого мяча в истории лиги. На матче присутствовал скаут “Манчестер Юнайтед”, где игрок дважды был на стажировке».