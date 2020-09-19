Матч между «Акроном» и «Енисеем» не состоится из-за коронавируса

Ранее ФНЛ отменила матчи «Енисея» с московским «Торпедо» и ярославским «Шинником». Главный тренер красноярской команды Александр Тарханов 15 сентября сообщил РИА Новости, что шесть футболистов сдали положительный тест на коронавирус. В субботу он сообщил, что в понедельник игроки «Енисея» пройдут новое тестирование на коронавирус, коллектив из-за группы заболевших игроков по-прежнему находится на карантине.

«В настоящий момент у красноярского клуба возникли обстоятельства, предусмотренные санитарным регламентом первенства ФНЛ (количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора), что делает невозможным проведение упомянутого выше матча 23 сентября или в иной срок. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС», — говорится в заявлении.