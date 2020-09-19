Реконструированный стадион в Орехово-Зуево сможет принимать матчи ФНЛ

В субботу один из старейших стадионов в России, построенный в 1914 году, был открыт после глобальной реконструкции.

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«Арена попала под губернаторскую программу реконструкции. Сейчас там современное искусственное поле с подогревом, свет на 800 люкс, и мы уже имеем право принимать соперников во второй лиге, — сказал Майоров. — Есть козырек, мы уже не привязаны к световому дню и будем подстраиваться под болельщиков, чтобы они могли прийти на матч после работы. Раздевалки, судейская также отремонтированы с учетом современных требований».

Стадион рассчитан на 2,5 тыс. мест. «Минимальная вместимость арен на матчах ФНЛ составляет 3 тыс. зрителей. Реконструкция шла с учетом этого, поэтому количество мест мы можем расширить за счет установки легковозводимых трибун», — отметил Майоров.

Реконструкция стадиона шла 2,5 года. «Здесь будут тренироваться молодежная команда, наши команды восьми возрастов. Сюда уже просятся частные школы, городская федерация сможет здесь проводить игры первенства города и района. Стадион будет востребован, без поддержки губернатора и главы города не удалось бы ничего сделать», — подчеркнул гендиректор.