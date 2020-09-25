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14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Определился тренерский штаб Александра Кержакова в «Томи»

В штаб главного тренера «Томи» Александра Кержакова вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

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Источник: РИА "Новости"

Виктор Себелев (тренер) и Александр Подшивалов (тренер вратарей) продолжат работу на своих должностях. Владимир Помещиков переведён в штаб «Томи-М», а Павел Самойлов продолжит работу в ЦПФ «Томь».

24 сентября клуб официально представил Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. Специалист отработает с юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду.

В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь» не выиграла ни одного матча и с тремя очками расположилась на 21-м месте в турнирной таблице. 27 сентября в 12-м туре команда сыграет дома с «Шинником», старт встречи — в 13:00 мск.

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