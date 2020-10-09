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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Сергеева принес «Крыльям» крупную победу над «Текстильщиком»

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» разгромили ивановский «Текстильщик» в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:0. Хет-трик оформил Иван Сергеев (44, 54 и 65-я минуты).

«Крылья Советов» набрали 29 очков и возглавили турнирную таблицу ФНЛ, «Текстильщик» с 16 очками занимает 15-е место.

Текстильщик
0:3
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
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