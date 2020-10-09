Хет-трик Сергеева принес «Крыльям» крупную победу над «Текстильщиком»
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» разгромили ивановский «Текстильщик» в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» разгромили ивановский «Текстильщик» в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:0.
«Крылья Советов» набрали 29 очков и возглавили турнирную таблицу ФНЛ, «Текстильщик» с 16 очками занимает 15-е место.