Голы Чочиева и Кулика помогли «Чайке» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» дома уступил «Чайке» из Ростовской области со счетом 1:2 в матче 14-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» дома уступил «Чайке» из Ростовской области со счетом 1:2 в матче 14-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе гостей голами отметились Алан Чочиев (41-я минута) и Владислав Кулик (64), в разное время выступавшие в клубах Российской
После 14 матчей «Спартак-2» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Чайка» идет 10-й, в активе клуба 22 очка.
В следующем туре «Чайка» 13 октября сыграет дома против «Оренбурга». «Спартак-2» в тот же день встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».
В других матчах дня «Томь» дома одержала первую победу под руководством главного тренера Александра Кержакова в матче против тольяттинского «Акрона» со счетом 2:1, «Крылья Советов» в гостях разгромили ивановский «Текстильщик» (3:0), красноярский «Енисей» дома обыграл московский «Велес» (2:0), московское «Торпедо» на выезде обыграло омский «Иртыш» (2:0), «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя (2:2).