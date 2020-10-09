Голы Чочиева и Кулика помогли «Чайке» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей голами отметились Алан Чочиев (41-я минута) и Владислав Кулик (64), в разное время выступавшие в клубах Российской премьер-лиги. У «Спартака-2» мяч на счету Виталия Шитова (77). На 76-й минуте были удалены Михаил Игнатов у «Спартака-2» и Дмитрий Карташов у «Чайки».

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После 14 матчей «Спартак-2» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Чайка» идет 10-й, в активе клуба 22 очка.

В следующем туре «Чайка» 13 октября сыграет дома против «Оренбурга». «Спартак-2» в тот же день встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».