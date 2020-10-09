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18:35 (мск), источник: ТАСС

Голы Чочиева и Кулика помогли «Чайке» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» дома уступил «Чайке» из Ростовской области со счетом 1:2 в матче 14-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе гостей голами отметились Алан Чочиев (41-я минута) и Владислав Кулик (64), в разное время выступавшие в клубах Российской премьер-лиги. У «Спартака-2» мяч на счету Виталия Шитова (77). На 76-й минуте были удалены Михаил Игнатов у «Спартака-2» и Дмитрий Карташов у «Чайки».

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После 14 матчей «Спартак-2» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Чайка» идет 10-й, в активе клуба 22 очка.

В следующем туре «Чайка» 13 октября сыграет дома против «Оренбурга». «Спартак-2» в тот же день встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

В других матчах дня «Томь» дома одержала первую победу под руководством главного тренера Александра Кержакова в матче против тольяттинского «Акрона» со счетом 2:1, «Крылья Советов» в гостях разгромили ивановский «Текстильщик» (3:0), красноярский «Енисей» дома обыграл московский «Велес» (2:0), московское «Торпедо» на выезде обыграло омский «Иртыш» (2:0), «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя (2:2).

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Спартак-2
1:2
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