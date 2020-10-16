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10:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чиди Оcучукву стал первым африканцем, который будет играть за «Томь»

Состав «Томи» пополнил 27-летний полузащитник Чиди Оcучукву, сообщает сайт команды.

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Источник: Спорт-Экспресс

Последним клубом Оcучукву был брестский «Рух», который он покинул в качестве свободного агента 3 сентября. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона.

Осучукву стал победителем и бронзовым призером Кубка Африки до 20 лет в составе сборной Нигерии, всего за которую он провел 18 матчей и забил 2 гола. В 2013 году принял участие в молодежном чемпионате мира, там нигерийцы остановились на стадии 1/8 финала, уступив Уругваю.

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