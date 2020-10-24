«Торпедо» одержало пятую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Аланию»

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Амур Калмыков (47-я минута) и Владислав Адаев (90).

Беспроигрышная серия «черно-белых» насчитывает шесть матчей (5 побед, 1 ничья), а пропускали торпедовцы в последний раз 23 сентября в матче 11-го тура против «Нижнего Новгорода» (0:2). «Торпедо» набрало 34 очка и идет на четвертом месте в таблице ФНЛ. «Алания» (28 очков) занимает восьмую строчку.