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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» одержало пятую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Аланию»

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Московское «Торпедо» одержало пятую «сухую» победу подряд в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв дома владикавказскую «Аланию» в матче 17-го тура первенства.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Амур Калмыков (47-я минута) и Владислав Адаев (90).

Беспроигрышная серия «черно-белых» насчитывает шесть матчей (5 побед, 1 ничья), а пропускали торпедовцы в последний раз 23 сентября в матче 11-го тура против «Нижнего Новгорода» (0:2). «Торпедо» набрало 34 очка и идет на четвертом месте в таблице ФНЛ. «Алания» (28 очков) занимает восьмую строчку.

Результаты других матчей тура:

«Велес» (Москва) — «Томь» (Томск) — 0:0,

«Факел» (Воронеж) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1,

«Чайка» (Песчанокопское) — «Нижний Новгород» — 1:1.

Торпедо М
2:0
Первый тайм: 0:0
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