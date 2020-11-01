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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шинник» победил «Волгарь» в первом матче после отставки Побегалова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Футболисты ярославского «Шинника» одержали первую победу после смены главного тренера, обыграв на своем поле астраханский «Волгарь» в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Павел Игнатович (4-я минута) и Эльдар Низамутдинов (83), у гостей мяч забил Дмитрий Воробьев (17).

Александр Побегалов был отправлен в отставку в пятницу, 30 октября, и на матч с «Волгарем» игроки «Шинника» вышли под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Алексея Казалова. Обыграв «Волгарь», «Шинник» одержал третью победу в сезоне и прервал 9-матчевую безвыигрышную серию. «Волгарь» оборвал свою победную серию из двух матчей.

Результаты других игр тура:

«Акрон» (Тольятти) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1,

«Велес» (Москва) — «Динамо» (Брянск) — 2:1,

«Оренбург» — «Чертаново» (Москва) — 3:1.

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