«Шинник» победил «Волгарь» в первом матче после отставки Побегалова

Встреча, прошедшая в Ярославле в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Павел Игнатович (4-я минута) и Эльдар Низамутдинов (83), у гостей мяч забил Дмитрий Воробьев (17).

Александр Побегалов был отправлен в отставку в пятницу, 30 октября, и на матч с «Волгарем» игроки «Шинника» вышли под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Алексея Казалова. Обыграв «Волгарь», «Шинник» одержал третью победу в сезоне и прервал 9-матчевую безвыигрышную серию. «Волгарь» оборвал свою победную серию из двух матчей.