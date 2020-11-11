«Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром-2» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 39-й минуте отличился Максим Кутовой, автоголом на 41-й отметился защитник «Краснодара-2» Вячеслав Литвинов. На 28-й минуте пенальти не реализовал хавбек волжан Антон Зиньковский.