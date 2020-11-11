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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром-2» в матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 39-й минуте отличился Максим Кутовой, автоголом на 41-й отметился защитник «Краснодара-2» Вячеслав Литвинов. На 28-й минуте пенальти не реализовал хавбек волжан Антон Зиньковский.

«Крылья Советов» (43 очка) занимают второе место в турнирной таблице, «Краснодар-2» (25) идет 14-м.

Краснодар-2
1:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
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