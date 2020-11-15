Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Словакия
Шотландия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Македония
Эстония
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо М
Спартак-2
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Динамо Бр
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нефтехимик
Оренбург
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
00
Футбол. Сборные
20:00
Гватемала
Гондурас
Футбол. Лига наций
20:00
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
20:00
Болгария
Финляндия
Футбол. Лига наций
20:00
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
20:00
Беларусь
Литва
Футбол. Лига наций
20:00
Албания
Казахстан
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Армения
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Акрон
13
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Англия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Лига наций
22:45
Молдавия
Греция
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Косово
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
10
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» победили «Велес» в матче ФНЛ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» на своем поле одержали волевую победу над московским «Велесом» в матче 22-го тура ФНЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1. На гол Саида Алиева (76-я минута) хозяева ответили точными ударами Егора Голенкова (81) и Ивана Сергеева (87).

«Крылья Советов» с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице, «Велес» (39) идет на пятой строчке.

Другие результаты матчей ФНЛ:

«Иртыш» (Омск) — «Нижний Новгород» — 0:1,

«Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти) — 1:3.

 В тихом омуте: что скрывает супруга футболиста Артема Дзюбы?
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
Без побед в Стамбуле и Белграде сборная РФ снова станет мемом
Матч Лиги наций не состоится из-за коронавируса
Опубликованы самые яркие моменты турнира UFC Vegas 14
«Болельщики окружили базу». Приключения россиян в Турции
Проще титула у Хэмилтона еще не было. Соперники самоуничтожились
Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей
КХЛ: Самонов деградирует в СКА, у «Витязя» проблемы с вратарями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь