«Крылья Советов» победили «Велес» в матче ФНЛ
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» на своем поле одержали волевую победу над московским «Велесом» в матче 22-го тура ФНЛ.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» на своем поле одержали волевую победу над московским «Велесом» в матче 22-го тура ФНЛ.
Воскресная встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1. На гол Саида Алиева (76-я минута) хозяева ответили точными ударами Егора Голенкова (81) и Ивана Сергеева (87).
«Крылья Советов» с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице, «Велес» (39) идет на пятой строчке.
Другие результаты матчей ФНЛ:
«Иртыш» (Омск) — «Нижний Новгород» — 0:1,
«Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти) — 1:3.