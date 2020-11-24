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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитнику брянского «Динамо» на тренировке угрожали физической расправой

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Защитнику брянского «Динамо» Андрею Луканченкову во время тренировки неизвестный угрожал физической расправой, заявил РИА Новости представитель футболиста юрист Антон Смирнов.

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Источник: Официальная страница ФК "Динамо" (Брянск) в социальной сети "Вконтакте

«Динамо» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 23 туров команда набрала 24 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне 34-летний Луканченков провел 4 матча.

«16 сентября на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова было написано письмо в отношении начальника команды Валерия Корнеева, подписанное 22 футболистами (недовольными действиями Корнеева). После того как я опубликовал письмо в своем Telegram-канале, стали происходить странные вещи: на сайте “Динамо” Андрея Луканченкова обвинили в провоцировании ситуации, что он ввел в заблуждение игроков, составив это письмо. Позднее Трусов пришел к команде, и все подтвердили, что письмо имело место быть. После этого главный тренер Александр Горбачев и Корнеев убедили Трусова в фиктивности письма», — сказал Смирнов по телефону.

Футбол

Первый дивизион 2020/2021
Тур 6, 30.08.2020, 17:00

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ФНЛ 18 ноября сообщила, что начала служебную проверку в связи с публикацией в ряде СМИ и Telegram-каналов информации о возможном участии сдавших положительный тест на коронавирус футболистов «Динамо» в матче 6-го тура ФНЛ с «Иртышом» 30 августа (победа «Динамо» — 1:0).

«Клуб подменил информацию о положительных тестах на коронавирус от 28 августа, выявленных у четырех футболистов и трех сотрудников персонала, для участия в матче с “Иртышом” в ФНЛ, и делегату были предоставлены данные по отрицательным тестам от 25 августа. В этом матче играли три зараженных COVID-19, после чего двое из них заболели пневмонией. Футболисты не знали о своем заражении. Позднее заболели минимум 12 футболистов “Динамо”. В результате повторных тестов команду посадили на карантин, клуб получил три технических поражения», — отметил Смирнов.

Команда
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По словам Смирнова, в ходе расследования представители «Динамо» пытались скрыть определенные документы и факты. Работавший на тот момент в клубе исполнительный директор Евгений Зайцев перед своим увольнением применил к Горбачеву и Корнееву дисциплинарные взыскания в виде выговоров.

«Понимая, что грозят санкции, Корнеев решил воздействовать на Луканченкова. Его пытались выселить базы, снять с питания. Директор базы отказался делать это без письменного приказа. Сейчас игрок восстанавливается после травмы. Сегодня на тренировке на футбольное поле вышли Корнеев и неизвестный мужчина. Корнеев указал на Андрея, а между неизвестным и футболистом прошла беседа, в которой ему угрожали физической расправой. Я уже проинформировал ФНЛ об этой ситуации. Это за гранью добра и зла. Луканченков поехал в полицию писать заявление», — добавил собеседник агентства.

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