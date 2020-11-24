Защитнику брянского «Динамо» на тренировке угрожали физической расправой

«Динамо» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 23 туров команда набрала 24 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне 34-летний Луканченков провел 4 матча.

«16 сентября на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова было написано письмо в отношении начальника команды Валерия Корнеева, подписанное 22 футболистами (недовольными действиями Корнеева). После того как я опубликовал письмо в своем Telegram-канале, стали происходить странные вещи: на сайте “Динамо” Андрея Луканченкова обвинили в провоцировании ситуации, что он ввел в заблуждение игроков, составив это письмо. Позднее Трусов пришел к команде, и все подтвердили, что письмо имело место быть. После этого главный тренер Александр Горбачев и Корнеев убедили Трусова в фиктивности письма», — сказал Смирнов по телефону.

Футбол Первый дивизион 2020/2021 Тур 6, 30.08.2020, 17:00 Динамо Бр 1 Иртыш 0

ФНЛ 18 ноября сообщила, что начала служебную проверку в связи с публикацией в ряде СМИ и Telegram-каналов информации о возможном участии сдавших положительный тест на коронавирус футболистов «Динамо» в матче 6-го тура ФНЛ с «Иртышом» 30 августа (победа «Динамо» — 1:0).

«Клуб подменил информацию о положительных тестах на коронавирус от 28 августа, выявленных у четырех футболистов и трех сотрудников персонала, для участия в матче с “Иртышом” в ФНЛ, и делегату были предоставлены данные по отрицательным тестам от 25 августа. В этом матче играли три зараженных COVID-19, после чего двое из них заболели пневмонией. Футболисты не знали о своем заражении. Позднее заболели минимум 12 футболистов “Динамо”. В результате повторных тестов команду посадили на карантин, клуб получил три технических поражения», — отметил Смирнов.

Команда Динамо Бр

По словам Смирнова, в ходе расследования представители «Динамо» пытались скрыть определенные документы и факты. Работавший на тот момент в клубе исполнительный директор Евгений Зайцев перед своим увольнением применил к Горбачеву и Корнееву дисциплинарные взыскания в виде выговоров.