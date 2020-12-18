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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-гендиректор «Локомотива» будет участвовать в выборах президента ФНЛ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что будет участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Седьмого декабря Игорь Ефремов покинул пост президента ФНЛ, который занимал с декабря 2010 года. Лига сообщила, что исполняющим обязанности президента до выборов нового руководителя будет исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.

«Клубам ФНЛ — лучшей лиги мира — предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах. Общаясь с клубами, знаю их желание сделать лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ — имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный — сильно недооценен. Клубы хотят развиваться в духе времени. Им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнеров. Есть потребность в спортивном развитии в улучшении организации турнира. Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента ФНЛ и выиграть их», — написал Геркус в своем канале в Telegram.

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«Территориально ФНЛ — самая большая лига в мире. От Калининграда до Хабаровска — это и есть Россия. Каждый клуб, каждый регион одинаково важен и значим. Я вижу ФНЛ сильной, успешной, привлекательной лигой. Объединяющей болельщиков всех возрастов, во всех регионах страны. Доступной и привлекательной для общества, развивающей игроков, тренеров и судей. Лигу как прекрасную востребованную площадку для коммерческих и медиа партнеров. Лигу, игроков которой знают в лицо, игры и голы которой обсуждают и ждут по всей стране, которая будет самодостаточной и престижной», — написал Геркус.

Геркус летом 2016 года стал президентом «Локомотива», в 2018 году его должность была переименована в «генеральный директор». Этот пост он покинул в декабре 2018 года. За время работы Геркуса команда выиграла чемпионат и Кубок России. Ранее он также работал в петербургском футбольном клубе «Зенит».

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