Шестой номер в «Торпедо» будет навечно закреплен за семьей Шустиковых

Основной акционер клуба выразил надежду на то, что сын Сергея Михаил, когда подрастет, тоже выйдет на поле в торпедовской футболке с капитанской повязкой.

Шустиковы являются единственной в мире футбольной династией, где представители трех разных поколений одной семьи выступали за один клуб и были капитанами команды. Дед Сергея, Виктор Михайлович Шустиков, — настоящая легенда «Торпедо» и рекордсмен черно-белых по количеству проведенных матчей в чемпионате СССР — 427 (из них 253 без пропусков и замен). Воспитанником «Торпедо» был отец Сергея, Сергей Викторович Шустиков, защищавший цвета нашей команды в конце 80-х-середине 90-х годов и носивший капитанскую повязку.