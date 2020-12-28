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16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шестой номер в «Торпедо» будет навечно закреплен за семьей Шустиковых

На встрече с экс-капитаном «Торпедо» Сергеем Шустиковым владелец клуба Роман Авдеев заявил, что шестой номер в «Торпедо» будет закреплен за семьей Шустиковых, сообщает сайт черно-белых.

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Источник: Спорт-Экспресс

Основной акционер клуба выразил надежду на то, что сын Сергея Михаил, когда подрастет, тоже выйдет на поле в торпедовской футболке с капитанской повязкой.

Шустиковы являются единственной в мире футбольной династией, где представители трех разных поколений одной семьи выступали за один клуб и были капитанами команды. Дед Сергея, Виктор Михайлович Шустиков, — настоящая легенда «Торпедо» и рекордсмен черно-белых по количеству проведенных матчей в чемпионате СССР — 427 (из них 253 без пропусков и замен). Воспитанником «Торпедо» был отец Сергея, Сергей Викторович Шустиков, защищавший цвета нашей команды в конце 80-х-середине 90-х годов и носивший капитанскую повязку.

Сергей Сергеевич Шустиков выступал за «Торпедо» с 2015 года, в сезоне-2018/19 Шустиков помог команде выиграть первенство зоны Центр ПФЛ и выйти в ФНЛ. В его активе 106 матчей и 6 забитых мячей.

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