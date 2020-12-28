Шестой номер в «Торпедо» будет навечно закреплен за семьей Шустиковых
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На встрече с
Основной акционер клуба выразил надежду на то, что сын Сергея Михаил, когда подрастет, тоже выйдет на поле в торпедовской футболке с капитанской повязкой.
Шустиковы являются единственной в мире футбольной династией, где представители трех разных поколений одной семьи выступали за один клуб и были капитанами команды. Дед Сергея, Виктор Михайлович Шустиков, — настоящая легенда «Торпедо» и рекордсмен
Сергей Сергеевич Шустиков выступал за «Торпедо» с 2015 года, в сезоне-2018/19 Шустиков помог команде выиграть первенство зоны Центр ПФЛ и выйти в ФНЛ. В его активе 106 матчей и 6 забитых мячей.