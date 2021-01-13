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14:34 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер «Динамо» Новиков возглавил клуб ФНЛ «Нефтехимик»

ТАСС, 13 января. Кирилл Новиков назначен на пост главного тренера нижнекамского футбольного клуба «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 39-летним специалистом не сообщается. Новиков сменил на этой должности Юрия Уткульбаева, который покинул команду в декабре 2020 года.

Команда
Нефтехимик

Новиков работал в структуре московского «Динамо» с 2015 года, с мая по июнь 2016 года специалист исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году возглавил петербургское «Динамо», команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду московского «Динамо». С октября 2019 года по сентябрь 2020-го он был главным тренером основной команды «Динамо».

«Нефтехимик» после 26 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков.

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