Бывший тренер «Динамо» Новиков возглавил клуб ФНЛ «Нефтехимик»
ТАСС, 13 января. Кирилл Новиков назначен на пост главного тренера нижнекамского футбольного клуба «Нефтехимик». Об этом сообщает
ТАСС, 13 января. Кирилл Новиков назначен на пост главного тренера нижнекамского футбольного клуба «Нефтехимик». Об этом сообщает
Срок соглашения с 39-летним специалистом не сообщается. Новиков сменил на этой должности Юрия Уткульбаева, который покинул команду в декабре 2020 года.
Новиков работал в структуре московского «Динамо» с 2015 года, с мая по июнь 2016 года специалист исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году возглавил петербургское «Динамо», команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду московского «Динамо». С октября 2019 года по сентябрь 2020-го он был главным тренером основной команды «Динамо».
«Нефтехимик» после 26 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков.