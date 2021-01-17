Источник: Геркус отказался от участия в выборах президента ФНЛ
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус решил не участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), утверждает Metaratings.ru.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус решил не участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), утверждает Metaratings.ru.
В декабре Геркус заявлял о намерении претендовать на пост главы ФНЛ. Он отмечал, что у него есть понимание, как сделать лигу сильнее и привлекательнее.
Единственным зарегистрированным кандидатом остается исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов. В ближайшее время может быть выдвинута кандидатура генсека РФС Александра Алаева.
Регистрация кандидатов завершится 25 января, выборы президента пройдут 25 февраля.