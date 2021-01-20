Российский клуб объявил о переходе футболиста «Кайрата»

Футболист Кирилл Колесниченко перешел в «СКА-Хабаровск», за который выступал в сезоне-2017/2018. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Осень 2020-го форвард провел в волгоградском «Роторе», который сейчас выступает в РПЛ.

В хабаровский клуб Кирилл, правами на которого обладает «Кайрат», перешел на условиях субаренды, рассчитанной до конца сезона. ​

Колесниченко родился 31 января 2000 года. Таким образом в ФНЛ (второй по силе дивизион в России) он подпадает под «правило молодого игрока».

За «СКА-Хабаровск», который с 40 очками занимает восьмое место в ФНЛ, россиянин будет выступать под номером 20.