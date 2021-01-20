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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб объявил о переходе футболиста «Кайрата»

Он уже определился с игровым номером.

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Футболист Кирилл Колесниченко перешел в «СКА-Хабаровск», за который выступал в сезоне-2017/2018. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Осень 2020-го форвард провел в волгоградском «Роторе», который сейчас выступает в РПЛ.

В хабаровский клуб Кирилл, правами на которого обладает «Кайрат», перешел на условиях субаренды, рассчитанной до конца сезона. ​

Колесниченко родился 31 января 2000 года. Таким образом в ФНЛ (второй по силе дивизион в России) он подпадает под «правило молодого игрока».

За «СКА-Хабаровск», который с 40 очками занимает восьмое место в ФНЛ, россиянин будет выступать под номером 20.

Напомним, что за «армейцев» играет полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов.

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