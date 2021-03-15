Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков

«Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На самом деле на поле есть вещи и важнее. С болельщиками говорить не хочу. Всё, что хотел, я уже сказал. Повторюсь, на поле у меня есть вещи важнее. Нужно решать эти проблемы. Мне припоминают прошлое в ЦСКА? Я горжусь своим армейским прошлым и горжусь тем, что являюсь воспитанником “Торпедо”. Но состоялся как футболист я в ЦСКА», — приводит слова Игнашевича Рейтинг букмекеров.