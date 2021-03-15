Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков.
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков.
«Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На самом деле на поле есть вещи и важнее. С болельщиками говорить не хочу. Всё, что хотел, я уже сказал. Повторюсь, на поле у меня есть вещи важнее. Нужно решать эти проблемы. Мне припоминают прошлое в ЦСКА? Я горжусь своим армейским прошлым и горжусь тем, что являюсь воспитанником “Торпедо”. Но состоялся как футболист я в ЦСКА», — приводит слова Игнашевича Рейтинг букмекеров.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Игнашевич близок к уходу из «Торпедо».
Серия поражений «Торпедо» в ФНЛ составляет три матча. Безвыигрышная серия московской команды составляет уже шесть матчей — последняя победа была одержана 25 ноября в матче с «Краснодаром-2».