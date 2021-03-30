Илья Савченко стал директором футбольной академии «Чертаново»
ТАСС, 30 марта. Руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев назначил Илью Савченко на пост директора футбольной академии «Чертаново». Об этом сообщает
ТАСС, 30 марта. Руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев назначил Илью Савченко на пост директора футбольной академии «Чертаново». Об этом сообщает
Ранее стало известно об уходе Николая Ларина с поста директора школы, которую он возглавлял с 2008 года.
В структуру академии входят спортивная школа олимпийского резерва с двумя мужскими и одним женским отделениями, общеобразовательная школа, интернат, юношеская команда до 17 лет, женская молодежная команда, мужские и женские команды, выступающие в российских профессиональных лигах.
Савченко 46 лет, последние два года он возглавлял футбольную школу «Смена».