Илья Савченко стал директором футбольной академии «Чертаново»

Ранее стало известно об уходе Николая Ларина с поста директора школы, которую он возглавлял с 2008 года.

В структуру академии входят спортивная школа олимпийского резерва с двумя мужскими и одним женским отделениями, общеобразовательная школа, интернат, юношеская команда до 17 лет, женская молодежная команда, мужские и женские команды, выступающие в российских профессиональных лигах.