Пропустивший гол после удара с чужой половины поля вратарь объяснился
Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко объяснил пропущенный мяч после удара с чужой половины поля в игре с «Волгарем». Вратарь высказался в своем Instagram.
Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко объяснил пропущенный мяч после удара с чужой половины поля в игре с «Волгарем». Вратарь высказался в своем Instagram.
Футболист отказался признавать в эпизоде собственную ошибку. Он отметил, что оказался далеко от ворот
Солдатенко пропустил мяч в концовке игры 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игрок «Волгаря» Александр Болонин перехватил мяч и нанес удар со своей половины поля, перебросив вышедшего из ворот голкипера.
Встреча прошла в субботу, 3 апреля. Победу со счетом 1:0 одержал «Волгарь».